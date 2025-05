Ariel Staltari del Eternauta confesó qué enfermedad lo tuvo al borde de la muerte: “Lo cuento porque…”

A lo largo de su carrera, Ariel Staltari ha sido silencioso en sus logros, ya que siempre se mantuvo en el perfil bajo. Sin embargo, el éxito de El Eternauta lo impulsó a la exposición y la gente comenzó a valorar su personaje y también lo recordó por sus bailes en Okupas. Al estar en boca de todos, el actor brindó una entrevista en la que habló sobre su vida y sorprendió al confesar que estuvo al borde de la muerte por una enfermedad.

En diálogo con Infobae, Ariel Staltari habló sobre El Eternauta pero también sobre su vida y cómo fue que hizo para llegar a ser actor tomando la decisión en un momento caótico de su vida: “Tuve leucemia. Y en ese momento de ida y vuelta de tratamiento oncológico dije: voy a empezar a hacer lo que quiero, lo que se me dé la gana. Y una de esas cosas va a ser estudiar teatro y con Lito Cruz, lo elegí así de una, no sé por qué”.

Ante la sorpresa, le preguntaron si estaba en medio de la quimioterapia cuando lo decidió, por lo que confesó: “Sí, en ese momento, re heavy. Me escapaba a la costa, les pedía por favor porque ya era tratamiento ambulatorio. Me daba una quimioterapia por semana, ya era más espaciada, y aprovechaba esos días hasta la próxima quimio para irme a la costa. A mí me gusta mucho el mar, me enloquece”.

“La quimioterapia duró tres años en total. Primer año de internación heavy en el Hospital Posadas, siete meses ininterrumpidos. Después tratamiento domiciliario, ida y vuelta con el hospital. Después fue ambulatorio, a salir de nuevo a la vida. El tercer año, para completar tratamientos. Y quinto año hasta la remisión total de la enfermedad”, reveló sobre lo que padeció y que incluso lo tuvo cercano a la muerte.

Fue así como Ariel Staltari reveló que estar en este peligro fue lo que lo impulsó en la vida a hacer lo que más le gusta: “Después lo entendí, lo procesé. Pero en ese momento no sabía que tenía esta cosa intuitiva. Había una vocecita que me hablaba, la tenemos todos. A la hora de irte a dormir, la primera vocecita que viene es la que tiene razón. Le hacés la guerra, pero es la que tiene razón, porque es la que viene desde adentro”.

“Lo cuento de manera natural porque ya lo procesé y estoy en otra etapa de mi vida y porque me gusta ayudar a quien nos esté escuchando, tratar de dar una palabra de aliento. Siempre lo digo desde ese lugar, nunca desde el lado de la víctima. Lo cuento porque tienen que saber que se puede. Tienen que saber que no todo está perdido, que hay algo por lo que pelear, levantarse todos los días y decir… ¿Y si yo tengo la suerte que tuvo este cristiano? ¿Por qué no la peleo?”, expresó sobre cómo utiliza su historia a modo de motivación.