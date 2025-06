Catherine Fulop no ocultó el dolor por alejarse de Gabriela Sabatini y filtró qué pasó: “Se sufre”

Si bien la interna familiar viene desde hace tiempo, el casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala fue lo que expuso la mala relación familiar. Se debe a que Gabriela Sabatini no quiso asistir a la boda y esto expuso que la relación está rota. En este contexto, Catherine Fulop habló sobre cómo le cae esta situación a la familia y qué cree que desató el enojo de parte de la ex tenista.

Lo primero que se pensó cuando se supo que Gabriela Sabatini no fue al casamiento de Oriana y Paulo fue que no había sido invitada. Sin embargo, la modelo salió a desmentirlo: “¿Cómo la voy a llamar si no veníamos hablando igual? Le mandé el mismo mensaje personalizado que envié a toda mi familia”.

Tras escucharla, Catherine Fulop también decidió salir a tomar postura, ya que no puede terminar de entender qué fue lo que hicieron como familia para romper de esta manera la armonía. “Oriana mandó la invitación y Gaby dijo ‘no voy’ y no fue. Creo que no hacía falta nada más”, expuso sobre cómo se dio la situación.

Lejos de dejarlo pasar, la esposa de Ova Sabatini confesó que la entristece esta situación y que afecta a toda su familia: “Se sufre porque uno no se lo espera, pero la verdad es que prefiero dejarlo de lado porque mi marido siempre me dice que evitemos hablar del tema. A él le duele verlo expuesto nuevamente en la tele”.

Esto llevó a que le consultaran por cuál sería su posición ante una posible aparición de Gabriela Sabatini para remediar lo ocurrido: “Todos quisiéramos que eso se pudiera dar. Es algo que no entendemos porque nunca se habló. Falta que hablen, que se llamen, que se comuniquen”.

Y sorprendió al revelar que incluso su esposo buscó resolver el problema, pero no hubo éxito: “Cada persona hace lo que puede y la verdad es que no hay que juzgar a nadie. Cada uno es dueño de sus sentimientos y tiene su propia capacidad emocional para enfrentar ciertas situaciones. Es lo que hay, hay que aceptarlo. Tal vez en algún momento todo vuelva a su curso”.

Para cerrar remarcó que la sorpresa es tal que incluso no terminan de saber qué fue lo que la enojó: “Ojalá pudiéramos conocer la razón. Se lo dejo a la vida. Estoy muy tranquila y creo que Ova también lo está”.