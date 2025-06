El impactante mensaje que Valentina Cervantes recibió de Pampita tras el supuesto romance con Enzo

Poco a poco la relación entre Enzo Fernández y Valentina Cervantes comienza a recuperar su rumbo. Sin embargo, aún deben afrontar los fantasmas del pasado, ya que durante el impasse a él lo relacionaron con varias mujeres. Una de ellas fue Pampita, por lo que reveló que tuvieron una conversación para aclarar la verdad de lo que sucedió.

Luego de los escándalos amorosos que afrontó en el último tiempo, Pampita no quiso incrementarlos aún más. Esto generó que cuando se la vinculó con Enzo Fernández salió rápidamente a desmentir esta posibilidad: “No lo conozco en persona, lo juro por mis hijos”.

“Me enteré hoy de eso. No conozco a Enzo Fernández. Nos seguimos en Instagram. Él conoce a mi hermano, su mujer también conoce a mi hermano. Pero no, no lo conozco en persona, no tengo nada que ocultar”, aseguró para tratar de desactivar esta bomba que no paró de crecer.

Tanto es así que incluso amagó a mostrar pruebas para que se deje de hablar sobre esto: “Tengo la foto con mi amigo Martín al lado como prueba, que ya hoy la mostré a algunos medios. No me hace gracia, obviamente, porque no me gusta que me vinculen con gente que no salí. No me gusta porque alguien se puede preguntar ¿será verdad, será mentira? Lo desmiento rotundamente”.

Luego de aclararlo en aquel momento, Valentina Cervantes habló por primera vez de los rumores, por lo que ventiló que Pampita se comunicó con ella en medio del escándalo. Fue así como reveló qué le dijo y destacó esta actitud de la modelo: “Vi que hubo rumores, pero nunca fue un tema. Ella me mandó un mensaje, hablamos. Es una gran mujer. Es lo único que puedo decir de ella”.

Tras destacar que le sirvió que ella misma le desmienta ésto, confesó que aprendió a no darle entidad a estos comentarios: “Sinceramente, yo los paso por arriba. Siempre lo inventaron. Tantos romances. Siempre uno más, uno menos. Es lo mismo”.

Y cerró contando cómo está la relación ahora que lograron juntarse nuevamente: “Por suerte estamos muy bien, compartiendo un montón de tiempo juntos acá y con la familia. Estamos en una etapa tranquila. Algunas cosas se cambiaron, otras siguen iguales, pero todo muy bien”.