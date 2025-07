Horóscopo: Jimena La Torre lanzó sus predicciones para la segunda mitad de julio

La mitad del mes se comenzará a transitar en la semana que comenzará mañana lunes, por lo que esto le dio el pie a Jimena La Torre para analizar qué le deparará el horóscopo a cada uno de los signos. En un análisis profundo, reveló cuál es la clave para pasar estos días de la mejor manera.

El horóscopo de Jimena La Torre:

Aries: Tomar decisiones en soledad no es buena idea hoy: apoyarte en otros te ayuda a evitar errores. El trabajo es clave, pero hacelo en equipo y buscá una actividad que te saque del modo automático. Disfrutás de cada momento de lograr acomodar tu vida con amor verdadero.

Tauro: Una situación sentimental puede acelerarse, pero no te conviene engancharte si no lo sentís real. Esta semana te sacás de encima personas o vínculos que ya no suman y te sentís más liviano. Materializás las bases que faltan en tu vida para sonreír mejor.

Géminis: Tu mente está clara y tus ideas son elegidas para liderar. Estás en condiciones de rendir pruebas, hablar con lógica y armar alianzas firmes si todo queda bien definido desde el principio. Impulso para creer, brillar y destacarte; tus ideas son elegidas para dirigir.

Cáncer: No pongas toda tu energía emocional en manos de otros. Retraete un poco, reafirmá tu autoestima y volvé a elegir con claridad desde tu lugar. El amor suma, pero no es esencial. Podés seguir generando magia y alegría con quienes más lo necesitan.

Leo: El trabajo grupal y el deporte o el movimiento físico son aliados para sacar lo mejor de vos. No podés con todo solo, apoyate en quienes te rodean. Todo se encamina si sabés escuchar. Brillás siendo el apoyo de los seres queridos; todo se encamina en la empresa.

Virgo: Un vínculo afectivo puede acelerarse más de lo esperado: mantené los pies sobre la tierra. Liberarte de cargas viejas laborales o personales será clave para avanzar liviano. Tu familia te apoya y surgen novedades laborales que antes descartaste.

Libra: Se arman buenas asociaciones si hablás claro y ponés límites sanos desde el inicio. Mezclar el placer con los negocios puede salir bien si sos justo con vos y con los demás. Tenés posibilidad de armar buenos planes; se mezcla el placer con el dinero.

Escorpio: Tu poder personal se fortalece cuando dejás de depender de lo que otros sientan por vos. Esta semana no tolerás interrupciones ni interferencias: vas por tus objetivos con firmeza. Mejor que nadie te moleste; serás firme y alcanzarás tus deseos.

Sagitario: Carta de la suerte: El trabajo es clave, pero la pasión también: buscá algo que te haga bien al cuerpo y al alma. Te llegan propuestas que pueden potenciar tu energía afectiva y motivarte de nuevo. Surgen propuestas para avanzar y gozar de mejor suerte en el amor.

Capricornio: Es probable que alguien quiera acercarse sentimentalmente y vos sientas que va demasiado rápido. Reencontrarte con alguien del pasado o con una idea postergada puede devolverte claridad. Concretás ideas no realizadas y te reencontrás con esa persona real.

Acuario: Incluso si estás más hacia adentro, desde ahí obtenés respuestas importantes. Las sociedades o contratos nuevos deben surgir desde la verdad: no dejes nada suelto. Aunque estés en tu lugar de retiro, encontrás una gran sabiduría.

Piscis: Es clave que separes fantasía de realidad y tomes decisiones desde la tierra firme. Avanzás cuando creés en vos y no necesitás que el otro te confirme lo que valés. Una gran energía te invade para triunfar; avanzás por sobre todo.