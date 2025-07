Fernanda Iglesia ventiló los peores secretos de Jésica Cirio: “Cuando se enoja te…”

Fernanda Iglesias se agotó de Jésica Cirio y los problemas que está llevando a su vida personal, lo que la llevó a dejar de ocultar verdades sobre ella. Se debe a que en Puro Show habló sin piedad sobre la modelo y ventiló las peores maldades que le hace a sus empleados y de las que incluso ella fue víctima.

En un tono calmo pero convencida de que estaba dispuesta a destrozar a la modelo. Fue así como aprovechó el escándalo con Elías Piccirillo para aclara cuestiones que todos desconocian de ella: "Desde que metieron preso a su marido, ella tomó varias decisiones: primero, decidió mudarse de barrio en Nordelta, para cambiar las energías. De hecho, una vez por mes consulta una bruja para que le haga limpiezas y la oriente un poco en qué hacer".

En este contexto, mostraron imágenes de la increíble mansión en la que ahora vive Jésica Cirio: "Esta es la casa que alquiló en el Golf de Nordelta, ya que no puede vender la casa de Elías Piccirillo por la causa, entonces alquila esa y se muda a esta otra, sólo vive ella con su hija".

Esto le dio el pie para relatar decisiones polémicas que tomó en el último tiempo: "Cuando estaba con Piccirillo, tenía ocho empleadas domésticas, pero cuando lo meten preso al marido, recorta ese número a la mitad, echa a cuatro y a las cuatro que quedan les baja los sueldos".

Y reveló cómo las distribuyó: "Una empleada está en su departamento en Cañitas, las otras tres están en la casa en el Golf, tiene un chofer, dos niñeras y dos asistentes". Pero a la hora de aclara por qué necesita tantos empleados, la destrozó: "Tiene un montón de gente porque no hace nada, pero nada es nada, no levanta ni una media, porque tiene tres mucamas ahí".

Por lo que así expuso que también arrastra problemas con ex empleados por cuestiones laborales: "Tiene problemas con ex empleados por juicios laborales, porque bajó sueldos, sacó viáticos... con uno se peleó y terminó muy mal". Y aclaró la maldad que hace en esos casos: "Ella cuando se enoja con vos, te arma una causa o te manda a la SIDE".

"Con uno de los que se peleó, le armó una causa, salió en televisión y el tipo ahora está batallando legalmente para limpiar su nombre y que le pida perdón, es un ex empleado de ella", contó sobre cómo se intentan defender. Pero en este sentido, Fernanda Iglesias confesó que incluso ella es víctima de Jésica Cirio y su polémico accionar: "A mí me mandó a la SIDE, cuando conté lo de su ropa, que le quiso revisar los celulares a sus empleada, que estaba a los gritos y lo del novio nuevo".

"Todo eso no le gustó a Jésica porque era verdad, entonces me llamó alguien diciéndome que había trabajado cuatro años en la SIDE, ya eso es raro", comentó. Y concluyó: "Me dijo que quería saber quién era la persona que me había contado todo esto porque Jésica quería sacarla de su entorno o echarla".