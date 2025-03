Fernanda Iglesias confirmó la inesperada separación de una famosa tras 7 años de romance

Este jueves, en el programa Puro Show (El Trece), la periodista Fernanda Iglesias confirmó la separación de Agustina Kämpfer y Carlos Gianella tras siete años de relación. Según explicó, la ruptura se dio de común acuerdo y sin conflictos escandalosos. "No es que uno dejó al otro, sino que fue una decisión compartida. Además, no convivían, cada uno tenía su casa", detalló la panelista.

La historia de amor entre Agustina Kämpfer y Carlos Gianella comenzó cuando el hijo de la periodista era pequeño, y su vínculo avanzó con gran intensidad. "Se enamoraron fuerte, se comprometieron y tenían planes de casamiento, pero luego surgió la primera crisis de la pareja", recordó Iglesias. A pesar de los intentos por recomponer la relación, no lograron sostenerla en el tiempo.

Aunque en su momento parecieron superar las diferencias, finalmente tomaron la determinación de seguir caminos separados. "Se separaron, volvieron a intentarlo y parecía que estaban bien, pero no funcionó", agregó Fernanda Iglesias. Según la periodista, no hubo infidelidades de por medio, pero sí problemas que hicieron insostenible la relación. "Es definitivo, no hay vuelta atrás", sentenció.

Mientras Agustina Kämpfer afronta esta etapa de su vida personal, también se ha visto involucrada en la polémica en torno a Morena Rial. En medio del escándalo que rodea a la hija de Jorge Rial, detenida en una comisaría de San Isidro por su presunta participación en un robo, Kämpfer rompió el silencio sobre el caso en el programa A la Tarde (América TV).

"Lamento profundamente las decisiones que ha tomado en su vida y el daño que ha causado a su entorno", expresó la periodista. A lo largo de su declaración, Kämpfer hizo hincapié en la importancia de la compasión, asegurando que siempre intentó comprender la situación de Morena mientras formaba parte de la familia Rial.

Sin embargo, recordó un episodio que la llevó a marcar un límite. "Cuando hizo una referencia a mi hijo, fue la única vez que sentí la necesidad de responder. De mi hijo no habla nadie y menos en términos inadecuados", afirmó con firmeza.

Sobre la detención de Morena, Agustina Kämpfer reconoció que le escribió un mensaje a Jorge Rial al ver las imágenes en los medios. "Cuando convivís con alguien y después ves algo así, inevitablemente te toca una fibra", confesó. Sin entrar en detalles, aclaró que se trató de una conversación privada con el conductor.

Por último, expresó su deseo de que Morena Rial pueda reencauzar su vida, especialmente por sus hijos. "Para ser una buena madre hay que estar presente y bien. Ojalá encuentre el camino correcto", concluyó Agustina Kämpfer, dejando en claro su postura sobre la difícil situación de su exfamilia política.