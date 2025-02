Fernanda Iglesias contó la verdad del premio que recibirá Wanda Nara en Turquía: “Es retrucho”

Wanda Nara se encuentra en Estambul, Turquía, donde asistirá a la gala de los premios Best of Europe, en los que fue nominada en la categoría "Mujer del Año". La conductora y empresaria compartió su emoción con sus seguidores y mostró en sus redes sociales el impactante look que eligió para la ocasión.

Sin embargo, la nominación de Wanda Nara no estuvo exenta de polémica. En el programa Puro Show, la periodista Fernanda Iglesias puso en duda la legitimidad del reconocimiento y aseguró que se trataba de un premio "re trucho". Según explicó, no hay un jurado que seleccione a los nominados, sino que los interesados deben postularse para participar.

Las declaraciones de Iglesias no pasaron desapercibidas y generaron revuelo en el mundo del espectáculo. Pochi, influencer cercana a Wanda Nara, se comunicó directamente con la empresaria para conocer su versión de los hechos. Ante la consulta, Nara desestimó las acusaciones y se mostró sorprendida por la polémica. "¿Cómo me voy a postular si ni sabía que existía el premio? Me enteré cuando me llamaron para avisarme que estaba nominada", aseguró.

En medio de la controversia, su amigo y estilista Kennys Palacios salió en su defensa. Sin filtro, apuntó contra Iglesias y la acusó de tener un resentimiento personal. "Fernanda está resentida con la vida, no tenemos tiempo de responderle", disparó, dejando en claro que no piensa darle mayor relevancia al tema.

Más allá de las críticas, Wanda Nara continúa disfrutando de su estadía en Turquía, donde, casualmente, también se encuentran su ex, Mauro Icardi, y la China Suárez. Aunque no se ha confirmado ningún cruce entre ellos, la coincidencia generó especulaciones entre los seguidores del mundo del espectáculo.

La empresaria y conductora se ha convertido en una figura destacada tanto en la televisión como en las redes sociales, donde cuenta con millones de seguidores. Su presencia en los premios Best of Europe refuerza su influencia y su popularidad en el ámbito internacional.

Si bien los premios han sido cuestionados, Wanda Nara mantiene su postura y prefiere enfocarse en la celebración. Su nominación, real o no, demuestra que sigue siendo una de las figuras más comentadas del espectáculo argentino y europeo.

Habrá que esperar para ver si Wanda Nara logra llevarse el premio, pero lo cierto es que, con o sin galardón, su presencia en Estambul ya ha dado de qué hablar.