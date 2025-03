Noelia Marzol reveló que casi queda pelada por estrés laboral

Ya es de público conocimiento que el estrés laboral puede causar graves consecuencias en el cuerpo de las personas, y Noelia Marzol brindó testimonio de este tipo de situaciones. Es que la modelo y bailarina contó en un ciclo radial el mal momento que pasó por esta enfermedad moderna.

En este sentido, la blonda dijo presente en "Se terminó la joda" de Splendid, y allí arrancó su relato explicando que tuvo que dar un importante giro en su vida, a partir de un proyecto de ropa interior que tenía gran parte de su atención.

Puntualmente, la artista explicó que además también estaba llevando adelante otros trabajos, por lo cual estaba perdiendo el equilibrio de su vida.

“No me podía partir en más pedazos, tenía muchos frentes abiertos y la obra me consume muchísimo tiempo. Casi me quedo pelada el año pasado”, reveló Noelia, sincera, antes de dar más detalles.

“Se me cayeron millones de pelos por el estrés que tenía. Hice terapia, me analizo desde los 15 años, y es un espacio que me encanta tener para ver qué es lo que me pasa y por qué me pasan las cosas. Tengo problemas de ansiedad y la terapia me aplaca un poco”, cerró la bailarina, buscando dar el mensaje a los oyentes de "bajar algunos cambios" por el bien de la salud.