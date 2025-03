¿Hay venganza? Wanda Nara le puso like a la foto sensual de un ex de la China Suárez

Cuando parecía que Wanda Nara había dejado de lado a la China Suárez para enfocarse en solucionar sus problemas con Mauro Icardi, volvió a demostrar que la tiene en el foco. Es que decidió comenzar a darle like a un ex novio de ella para ver si puede comenzar a llevar a cabo su operativo venganza.

Es que con el escándalo por la tenencia de sus hijas, Wanda Nara había sacado del foco a la China Suárez, por lo que lleva varias semanas sin tirarle ningún palito ni hacerle sentir un malestar por el hecho de que se quedó con Mauro Icardi. Sin embargo, ahora que las aguas se calmaron, volvió con todo.

Sucede que la conductora utilizó sus redes sociales para tratar de comenzar a marcar que no dejará en paz a la actriz. Es que, a modo de venganza, decidió comenzar a ponerle like a una de sus ex parejas. De este modo, no se descarta que planee una venganza.

Mientras se pone en duda su romance con L-Gante, ella aprovechó la incertidumbre para mostrarse cercana a un famoso actor que supo conquistar el corazón de Eugenia. Es que apuntó a quien, tal vez, sea la persona que más marcó su vida en lo que respecta a un romance.

Se trata de Benjamín Vicuña. Sí, Wanda Nara eligió comenzar a darle like a las fotos del actor chileno para tratar de mojarle la oreja a la China Suárez. Sucede que él es el padre de sus hijos y una de las personas que más marcó su corazón por más de que ya no estén juntos.

De esta manera, al ver que Benjamín Vicuña publicó una foto muy sexy, en la que aparece posando en primera plana para la cámara, la conductora no dudó a la hora de clavarle un like para comenzar a despertar los rumores de que irá con él a modo de venganza.

Por lo pronto, vale destacar que el actor chileno no suele sumarse a las disputas mediáticas. Además, desde hace ya varios meses que se muestra acompañado por Anita Espasandín, por lo que este romance evitaría que la ex de Mauro Icardi pueda planear una venganza.