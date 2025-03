Por qué Laurita Fernández paga a medias las cuentas de su casa con su novio

La vida de Laurita Fernández dio un vuelco luego de comenzar su romance con Peluca Brusca. Tanto es así, que en los últimos días confesó que comenzó a convivir con él. Es por eso que contó detalles de cómo atraviesa este proceso y reveló que pagan todo a medias en su casa.

Para demostrar que el amor avanza por buen camino, Laurita Fernández decidió mudarse con el Peluca Brusca. Sin embargo, esto expuso algunas de sus debilidades ante él. Fue así como debió acordar pagar todo a medias, ya que tiene algunos problemas con el dinero.

Si bien no se trata de falta de plata, sí se debe a problemas en la organización: “Es la primera vez que convivimos y viene saliendo bien hasta el momento. Él es el pastelero y cocinero de la casa. Él se encarga de todo. De las compras también. Obviamente compartimos gastos, pero él va al supermercado y se encarga. Yo soy un desastre”.

A la hora de hablar sobre los pros y contras de la convivencia, en diálogo con Vero Lozano, la conductora confesó que la comida es un aspecto positivo, aunque no está de acuerdo en todo lo que cocina: “Le sale bien todo lo salado y lo que es sano. Es medio un embole a veces porque no le pone el azúcar, la harina. Él trata de ir por lo fit con mucha avena, mucha banana”.

Fue así como Laurita Fernández aseguró que, hasta el momento, lograron formar un gran equipo: “Nos complementamos muy bien porque lo que yo hago muy mal, como cocinar o las compras, él lo hace fantástico. Yo soy muy ordenada y eso está bueno. Podría decir que la contra es que compartimos horarios muy distintos”.

Además, marcó algunos de los aspectos positivos que ayudaron a animarse a dar el salto en la convivencia: “Tengo la posibilidad de no compartir baño, así que no me puedo quejar. Eso es siempre un tema”.

Fue así como cerró confesando que uno de los motivos que los impulsó a vivir juntos fue los tiempos limitados para compartir tiempo juntos: “Como tenemos horarios distintos, él se levanta muy temprano y es inevitable que no haga ruidos. Yo llego muy tarde y él quizás ya está yendo a dormir”.