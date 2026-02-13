Una noche que prometía risas y aplausos terminó marcada por el dolor para Matías Alé, quien debió suspender su espectáculo luego de que un espectador falleciera en plena sala. El hecho ocurrió el jueves 12 de febrero cerca de la medianoche, durante una función de “Función Imposible” en el Teatro Olympia, y dejó impactados tanto al elenco como al público presente.

El hombre, de 80 años, había asistido para disfrutar de la comedia protagonizada por Matías Alé, Roberto Peña y Martina Vignolo. Sin embargo, en medio de la obra comenzó a sentirse mal y se descompensó dentro de la sala. De inmediato se activaron los protocolos correspondientes y se solicitó asistencia médica privada junto al SAME.

Los profesionales de la salud realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar durante varios minutos, pero lamentablemente no lograron salvarle la vida. La situación generó un profundo silencio en el teatro y una angustia generalizada entre los presentes, que colaboraron en todo momento para facilitar el trabajo del personal médico.

Tras confirmarse el fallecimiento, la función fue suspendida automáticamente. Desde la producción, integrada por Primer Acto Productora y Untoke Producciones, difundieron un comunicado en redes sociales donde expresaron: “Lamentamos comunicar que durante la función de @funcionimposible hemos lamentado la pérdida de un espectador. Solo palabras de consuelo a su familia, habiendo realizado todo en tiempo y forma para poder reanimarlo”.

En el mismo mensaje, agradecieron el accionar del personal de salud, de la fuerza policial y de la sala, y destacaron la actitud del público. “Agradecemos a la gente de salud, fuerza policial y sala por hacer todo lo posible”, señalaron, remarcando también la comprensión de los asistentes frente a la dramática situación.

En paralelo a este difícil momento, Matías Alé venía de atravesar otra polémica durante la temporada teatral en Mar del Plata. En su visita a Almorzando con Juana, el actor explicó por qué decidió desvincular a Walter “Alfa” Santiago de la obra “Asia Caliente”.

Consultado por Juana Viale, Alé fue directo: “Sí, para mí ya es un tema súper terminado, pero si querés te lo cuento rápidamente… El 11 de enero lo tuvimos que correr, yo se lo había avisado”. Y agregó con firmeza: “Su forma poco empática con la gente cuando se acercaba a tener un vínculo con él me perjudicaba”.

Además, detalló qué le planteó a Walter “Alfa” Santiago: “Obvio. Mírenme, soy actor, queremos actuar. Y nada, tenía problemas con el contacto social, no le gustaba que lo toquen, que lo abracen… Entonces, le sugerí si podía volverse a Buenos Aires”. En medio del dolor por lo sucedido en “Función Imposible”, el actor enfrenta así uno de los momentos más duros de su temporada.