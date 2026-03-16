La última jornada del Lollapalooza Argentina tuvo un cierre inolvidable gracias al show de Sabrina Carpenter, que protagonizó uno de los momentos más comentados del festival. En pleno recital, la estrella pop sorprendió a todos cuando decidió “arrestar” simbólicamente a María Becerra, quien se encontraba entre el público disfrutando del espectáculo.

El episodio ocurrió en el Hipódromo de San Isidro, donde miles de fans vibraban con cada canción de Sabrina Carpenter. La artista ya tiene un ritual muy particular en sus conciertos: antes de cantar su hit “Juno”, elige a la persona “más hot” del público para colocarle unas esposas de utilería y convertirla en parte del show.

En esta ocasión, la elegida fue nada menos que María Becerra, una de las figuras más importantes del pop urbano argentino. Cuando las cámaras la enfocaron, la reacción del público fue inmediata y el predio explotó en gritos al reconocer a La Nena de Argentina entre la multitud.

Fiel a la dinámica del espectáculo, Sabrina Carpenter se acercó a la pantalla y le preguntó: “¿Cómo te llamás y de dónde sos?”. La respuesta de María Becerra generó aún más euforia cuando reveló su identidad frente a todos, provocando aplausos y cánticos en distintos sectores del festival.

Lejos de quedarse solo con la presentación, María Becerra aprovechó el momento para mostrar su look completo. Frente a las cámaras, abrió su campera y dejó ver un corset celeste y blanco con el sol argentino, repleto de brillos, un guiño directo al apodo que la identifica: “La Nena de Argentina”.

El gesto patriótico desató una reacción inmediata del público. Mientras el estadio coreaba su nombre, Sabrina Carpenter le pidió entre risas que aceptara el juego del show y se colocara las esposas para iniciar el famoso “Juno moment”, uno de los segmentos más esperados de sus presentaciones.

La escena no tardó en viralizarse en redes sociales, donde miles de usuarios compartieron el cruce entre Sabrina Carpenter y María Becerra como uno de los grandes momentos del Lollapalooza Argentina 2026. El encuentro también se dio en una jornada que contó con la energía de artistas internacionales como Doechii.

Para quienes no pudieron estar presentes, la transmisión en vivo a través de Flow permitió seguir cada instante del recital. Así, el “arresto” simbólico de María Becerra terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del festival y en un inesperado puente entre el pop internacional y la escena urbana argentina.