El rugido de las guitarras volverá a sentirse en el Estadio Monumental: AC/DC confirmó su tan ansiado regreso a la Argentina y la expectativa explotó al instante. Lo que en un principio era un único concierto terminó convirtiéndose en tres fechas: el 23, el 27 y el 31 de marzo de 2026, todas como parte del Power Up Tour, su nueva gira mundial. La noticia fue oficializada este viernes, desatando la euforia de miles de fanáticos que desde hace años esperaban este momento.

Han pasado más de 15 años desde la última vez que la banda hizo temblar Núñez. Fue en 2009, cuando brindaron una trilogía de shows eléctricos que quedaron marcados en la memoria colectiva de quienes estuvieron presentes. Los rumores de un inminente regreso fueron moneda corriente durante más de una década, pero recién ahora la ilusión se volvió un hecho concreto.

Como era de esperarse, la demanda será altísima. Las entradas se venderán exclusivamente a través de la plataforma All Access, a partir del viernes 7 de noviembre de 2025. Habrá una fila virtual para ordenar el acceso a la compra, una modalidad cada vez más utilizada en los espectáculos internacionales de gran convocatoria. Quien quiera asegurar su lugar, deberá tener paciencia, velocidad y un buen dispositivo a mano.

El costo de los tickets, como suele ocurrir, ya es tema de conversación. Aunque la productora todavía no comunicó oficialmente los precios, comenzaron a circular cifras orientativas en diversos sitios especializados. Estos valores generaron sorpresa y también preocupación entre quienes quieren ver a los íconos del rock en vivo.

Según esas primeras estimaciones, las Plateas Sívori Alta rondarían los $189.750, mientras que el Campo General treparía a $207.000. Otras ubicaciones más codiciadas, como Plateas Preferenciales, llegarían a los $396.750, ubicándose en el rango más alto del listado. Todo indica que la inversión para vivir el show será considerable.

Los montos podrían modificarse cuando llegue el anuncio definitivo, pero las referencias sirven para que los seguidores comiencen a organizarse. La carrera por conseguir un ticket será feroz y cada fan buscará defender su lugar como en un recital: con pura pasión.

La historia demuestra que Argentina tiene uno de los públicos más fieles de AC/DC en el mundo. Por eso, no sería extraño que las tres noches se agoten rápidamente. La electricidad del rock está a punto de regresar, y el Monumental ya se prepara para vibrar de nuevo.