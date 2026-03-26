La jueza Karina Andrade, del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas N°15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ordenó la excarcelación de Braian Nahuel Paiz y Ezequiel David Pereyra, quienes estaban detenidos con prisión domiciliaria acusados de suministrar cocaína al cantante británico Liam Payne antes de su fallecimiento.

El trágico suceso ocurrió el 16 de octubre de 2024 cuando Payne cayó desde el tercer piso del Hotel CasaSur Palermo, ubicado en Costa Rica 6032, mientras realizaba una gira por Argentina. La autopsia reveló que el artista tenía en su organismo alcohol, cocaína y sertralina, un antidepresivo recetado, lo que indicaba que no estaba plenamente consciente y se encontraba en un estado de vulnerabilidad extrema.

El análisis previo a la excarcelación

Durante la investigación, los peritos y autoridades analizaron cámaras de seguridad, testimonios y chats de teléfonos incautados, lo que llevó a sospechar que ambos acusados le entregaron cocaína al cantante en al menos dos ocasiones cada uno. Paiz, camarero del hotel, y Pereyra, empleado del establecimiento, negaron haber obtenido ganancias económicas con la venta. Paiz afirmó que le regaló la droga a su ídolo, mientras Pereyra alegó haber actuado bajo presión de un cliente VIP que lo maltrató para que le suministrara la sustancia.

La jueza justificó la excarcelación de Pereyra al descartar riesgos de fuga o intimidación a testigos, teniendo en cuenta su juventud, su historial laboral y la necesidad de continuar trabajando. En tanto, el abogado de Paiz, Fernando Madeo Facente, celebró la decisión en redes sociales: “¡Lo logramos! El día de la fecha, por pedido de esta defensa, y disposición del nuevo juzgado interviniente, Braian fue excarcelado y recuperó la total libertad”.

Por su parte, Augusto Cassiau, defensor de Pereyra, expresó en un mensaje: “Hoy le dieron la libertad a Ezequiel, acusado de entregarle estupefacientes a título oneroso a Liam Payne. Vamos a poder preparar su defensa en libertad”.

El caso continúa en investigación mientras los acusados afrontan el proceso en libertad. La muerte de Payne sigue siendo objeto de peritajes y análisis para esclarecer las circunstancias que rodearon su caída fatal en el hotel de Palermo.