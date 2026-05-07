Un megaoperativo realizado este miércoles 6 de mayo en la provincia de Santa Fe terminó con el secuestro de casi 400 kilos de cocaína, una avioneta utilizada para el traslado de la droga y ocho personas detenidas. El procedimiento se llevó adelante en una zona rural de Vera, donde la Policía Federal Argentina (PFA) logró interceptar la aeronave que había ingresado desde Bolivia.

La investigación que desencadenó el megaoperativo antinarco de este miércoles fue coordinada por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) junto con la PFA. Luego de más de un mes de tareas de inteligencia y seguimiento, los agentes federales lograron apresar a ocho personas. No descartan vínculos con redes delictivas internacionales.

380 panes de cocaína y ocho detenidos en Vera

De acuerdo con la información oficial, la avioneta transportaba 380 panes de cocaína, equivalentes a cerca de 400 kilos de droga. Los investigadores creen que la aeronave aterrizó en un campo donde la esperaban vehículos preparados para continuar con el traslado de la carga por vía terrestre.

En el lugar, una zona rural de la localidad santafesina de Vera, fueron detenidos el piloto y el copiloto, ambos de nacionalidad boliviana. Además, otras seis personas, presuntamente vinculadas a la organización criminal, fueron demoradas.

Un oficial de la Policía Federal analiza uno de los panes de droga secuestrados en Vera, Santa Fe

Vehículos secuestrados y allanamientos en dos localidades

Durante el operativo antinarco, los efectivos policiales secuestraron dos camionetas, dos camiones, equipos de comunicación y una antena satelital. Todos estos elementos tecnológicos refuerzan la hipótesis de la existencia de una estructura y logística organizadas para el tráfico de droga a gran escala.

Tras el hallazgo de la aeronave y la droga, las autoridades realizaron allanamientos en distintos domicilios de Vera y Calchaquí. Allí concretaron nuevas detenciones y reunieron más pruebas para avanzar sobre la red delictiva investigada.

La hipótesis acerca de la Ruta de la Cocaína hallada en Vera

Fuentes ligadas a la causa indicaron que el seguimiento de la organización se realizó durante semanas y que los movimientos de la avioneta fueron monitoreados hasta el momento exacto del procedimiento.

La principal hipótesis sostiene que la cocaína ingresó al país desde Bolivia y que tenía como destino final los puertos del Gran Rosario, desde donde posteriormente sería enviada al exterior.

Investigan posibles vínculos con Sebastián Marset

Los investigadores ahora intentan determinar si la organización tenía conexiones con redes internacionales de narcotráfico que operan en la región. En ese contexto, no descartan posibles vínculos con el narco uruguayo Sebastián Marset, señalado por la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) como una figura clave del crimen organizado sudamericano.

La causa continúa bajo investigación y no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas. Mientras los peritos analizan tanto la avioneta como los dispositivos de comunicación secuestrados durante el operativo, crecen las sospechas sobre los movimientos de otros miembros de esa red.