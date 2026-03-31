La esperada serie live-action de Tomb Raider, producida por Amazon Prime Video, debió detener sus grabaciones debido a una lesión sufrida por su protagonista, la actriz británica Sophie Turner.

De acuerdo con un informe del medio Page Six, Turner sufrió una “lesión menor” en la espalda mientras filmaba escenas de acción interpretando a Lara Croft. Ante esta situación, desde Amazon MGM Studios decidieron pausar el rodaje para permitirle a la actriz un tiempo de recuperación.

La voz de la productora

Un portavoz de la productora manifestó: “Tenemos la intención de retomar la producción lo antes posible”. Asimismo, señalaron que estiman reanudar los trabajos en aproximadamente dos semanas.

El desgaste físico que implica el papel fue destacado por el mismo vocero: “Sophie lo está dando todo por este rol, pero el desgaste físico de ser Lara Croft la llevó a forzar de más a su cuerpo”.

Además, se conoció que Turner arrastra molestias en la espalda desde hace años, y el intenso entrenamiento que realizó para prepararse para el personaje habría agravado dichas dolencias.

Por ahora, la producción de Tomb Raider se mantiene en pausa, aunque con una mirada optimista hacia la continuidad del proyecto y la pronta recuperación de la actriz.