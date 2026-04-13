El 1° de mayo marca el regreso de El encargado a Disney+ con su esperada cuarta temporada, protagonizada por Guillermo Francella en el papel de Eliseo, el portero más temido de la televisión argentina. Esta nueva entrega promete un giro dramático y tenso, con el personaje enfrentando peligros que podrían cambiarlo todo.

En esta temporada, Eliseo alcanza la cima de su poder y se convierte en la figura más influyente dentro y fuera del edificio. Sin embargo, este ascenso tiene un alto costo: una conspiración encabezada por su eterno enemigo, Matías Zambrano, amenaza con destruirlo y desatar una guerra sin límites.

Eliseo en el papel que personifica Francella que lleno de preguntas a los que viven en edificios

La trama se intensifica con un enfrentamiento que pone en juego la vida de Eliseo, dejando en suspenso si será capaz de sobrevivir a esta nueva batalla. La campaña promocional de Disney+ alimenta la incertidumbre con un mensaje que dice “Descansa en paz, Eliseo”, junto a fechas que simulan el nacimiento y la muerte del personaje, insinuando un posible final para el protagonista y el inicio de la historia de su némesis.

El elenco mantiene a figuras conocidas como Gabriel Goity en el rol de Zambrano, Manuel Vicente como Gómez y Gastón Cocchiarale interpretando a Miguel. Además, se suma Arturo Puig como presidente, junto a un amplio reparto que incluye a Daniel Aráoz, Miriam Odorico, Luis Gianneo, Micaela Riera, y otros destacados actores.

La temporada también contará con participaciones especiales de renombre, como Luis Brandoni, Benjamín Vicuña, Diego Velázquez, Claudia Fontán, y Mirta Busnelli, que aportarán nuevas tensiones y sorpresas a la trama.

Creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, la serie tiene a Jerónimo Carranza como showrunner. Florencia Momo dirige la temporada, con Martín Hodara a cargo del capítulo final. El guion está liderado por Emanuel Diez y Diego Bliffeld.

El encargado 4 llega a Disney+ con Eliseo enfrentando una conspiración mortal

Las tres temporadas anteriores están disponibles en Disney+, que ofrece además controles parentales para que cada usuario pueda disfrutar del contenido con seguridad, adaptado a las edades de los espectadores.

Con el estreno de la cuarta temporada, el destino de Eliseo queda en suspenso y los fanáticos esperan con expectativa si el encargado más temido podrá salir victorioso o si su historia llegará a un desenlace definitivo.