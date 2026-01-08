Disney ha hecho oficial la selección de los actores principales para la adaptación live action de su película animada Enredados. Teagan Croft asumirá el papel de Rapunzel, mientras que Milo Manheim interpretará a Flynn Rider, personajes centrales en esta producción.

El proyecto estará bajo la dirección de Michael Gracey, con un guion escrito por Jennifer Kaytin Robinson. La película mantendrá un tono musical y pop, similar al estilo que hizo famoso al filme original de 2010, que se destacó por sus canciones inolvidables y escenas icónicas que cautivaron a audiencias en todo el mundo.

Aún no se ha anunciado una fecha de estreno ni se han revelado detalles adicionales sobre el resto del reparto. Sin embargo, la noticia ha generado gran expectativa entre los fans que esperan ver cómo se preservará o reinterpretará el encanto y la estética visual de los personajes en esta nueva versión.

Con esta confirmación, Disney continúa su estrategia de transformar sus clásicos animados en producciones de imagen real, aprovechando el atractivo y la popularidad que títulos como Enredados mantienen a lo largo de los años.