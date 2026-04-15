El fenómeno de El Eternauta no solo conquistó a Argentina, sino que se posicionó entre las tres series más vistas en todo el mundo tras su estreno en 2025 en Netflix. Esta repercusión global llevó a que la plataforma confirmara la producción de una segunda temporada protagonizada por Ricardo Darín y dirigida por Bruno Stagnaro.

Basada en la emblemática historieta creada en 1957 por Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López para la revista Hora Cero, la serie mezcla elementos de ciencia ficción, política y una épica colectiva que ha trascendido generaciones. La primera temporada cubrió solo una parte del universo original, dejando espacio para expandir la narrativa en futuras entregas, lo que ha generado gran expectativa entre los seguidores.

Juan Salvo y su resistencia

Ricardo Darín interpreta a Juan Salvo, el protagonista central de esta historia de resistencia frente a una nevada mortal en Buenos Aires. Sobre la continuidad, el actor explicó que el proyecto se encuentra en una etapa inicial de desarrollo y preproducción, con el inicio del rodaje próximo a concretarse.

Desde la producción adelantaron que la segunda temporada podría estrenarse entre finales de 2026 y 2027, manteniendo la atención de los fanáticos que aguardan con entusiasmo el regreso de esta historia.

El camino para llevar El Eternauta a la pantalla fue largo y complejo. A lo largo de los años, varios directores como Adolfo Aristarain, Álex de la Iglesia y Lucrecia Martel intentaron sin éxito adaptarla al cine. Fue en 2020 cuando Netflix adquirió los derechos y, junto a K&S Films y Bruno Stagnaro, avanzó con la versión televisiva.

A pesar de que la pandemia retrasó los planes, el rodaje se llevó a cabo en 2023, dando origen a una primera temporada de seis episodios que fue vista por millones de espectadores en todo el mundo, consolidando su lugar como un fenómeno internacional.

Con la producción de la segunda temporada en marcha, el interés del público continúa creciendo. La historia de Juan Salvo y la lucha ante la amenaza de la nevada mortal ha demostrado tener un impacto que trasciende fronteras.

Ahora, la expectativa se centra en cuánto tiempo habrá que esperar para ver la continuación de El Eternauta en pantalla, mientras la producción avanza hacia su nueva etapa.