Sol Abraham no pudo concretar el ingreso que tenía previsto para esta semana en La casa de los famosos. Cuando todo estaba listo para verla entrar en vivo, desde el programa avisaron que la ex participante no estaba en condiciones físicas de sumarse y que, por ese motivo, decidieron frenar el debut hasta que se recupere.

La explicación llegó primero para los jugadores, que esperaban su llegada y terminaron escuchando un comunicado inesperado. “Quiero informarles que Sol no se siente en condiciones de entrar esta noche a la casa y compartir con ustedes. El ingreso va a suceder en las próximas horas, es un hecho, pero en este momento la prioridad es su salud”, les informaron. Después insistieron con el mismo mensaje para despejar dudas: “Sol no se siente en condiciones de entrar esta noche a la casa”.

Lejos de una baja definitiva, el programa buscó transmitir calma y dejó en claro que la postergación estaba ligada únicamente al cuadro que sufrió después del viaje. “Se tiene que recuperar de este viaje largo y de cómo le ha impactado. Luego, lo dará todo con ustedes dentro de la casa, cuando esté totalmente recuperada. El 'sol' se hace esperar”, remarcaron al aire, en un intento por bajar la preocupación que se había instalado apenas se confirmó que Sol Abraham no iba a entrar en ese momento.

Más tarde, Santiago del Moro aportó un dato concreto sobre lo que pasó con la joven durante el traslado. “Sufrió el retraso de un vuelvo y se descompuso. Después se terminó el vivo, así que va a ingresar mañana seguramente y la vamos a ver”, contó el conductor.

En paralelo, también hubo aclaraciones sobre el aislamiento, porque enseguida empezaron a circular versiones alrededor de su situación. Mientras mostraban imágenes de la participante protegida con lentes oscuros y auriculares, del Moro fue terminante: “Si rompe el aislamiento, hay gente que puede ser echada”.

Desde el entorno digital de Solange Abraham también llevaron tranquilidad y aportaron detalles sobre su estado. “Está en los estudios de México, le bajó un poco la presión”, explicaron en redes. Después sumaron otra actualización para dejar en claro que la decisión fue preventiva: “Por preocupación no quisieron que ingrese así hasta que esté recuperada, puede ser en las próximas horas o mañana. Los mantengo informados, ella está bien y la están cuidando”.

Así, la expectativa por verla dentro del reality no se apagó, pero sí quedó en pausa. Sol Abraham ya está en México, bajo cuidado y con el ingreso todavía en pie, aunque supeditado a cómo evolucione en estas horas. La casa la espera y el movimiento que generó sin haber cruzado la puerta ya anticipa que su aparición no pasará inadvertida.