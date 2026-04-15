Fabio Agostini no necesitó demasiado tiempo para instalarse en Gran Hermano. Apenas entró, ya había una escena que lo corría del simple rol de nuevo participante y lo ubicaba cerca de Luana Fernández, con una cena preparada para dos y una expectativa evidente alrededor de ese primer cruce. La producción aceleró el movimiento y el debut del español quedó rápidamente asociado a una posible historia dentro de la casa.

Lejos de un ingreso frío, el recién llegado se mostró cómodo desde el primer minuto y dejó en claro quién era y desde dónde venía. “Me presento, soy Fabio Agostini. Vengo de España, Islas Canarias. Estoy representando Telemundo, ‘La Casa de los Famosos’”, dijo al saludar a sus compañeros. Enseguida sumó otra definición que buscó bajar tensiones: “Vengo en son de paz, no quiero pelear, quiero pasarlo bien, reírme con ustedes, conocerlos”.

Mientras recorría los ambientes, Fabio Agostini también marcó una comparación con su experiencia previa en otros realities. “Está bonita la casa. Es mucho más grande que la nuestra”, comentó, ya integrado al intercambio con el grupo. Más tarde, todavía en tono distendido, agradeció el recibimiento con otra frase que reforzó el entusiasmo por esta nueva etapa: “Gracias, Gran Hermano, por la invitación aquí a la casa”.

Lo llamativo fue que esa buena recepción derivó enseguida en una situación más íntima. La casa todavía estaba acomodándose a su presencia cuando el español terminó compartiendo una cena con Luana Fernández, en una postal armada para que ambos pudieran conocerse mejor. Música suave, charla aparte y miradas cómplices alcanzaron para que en el juego empezaran a circular preguntas sobre si esa cercanía podía transformarse en algo más.

Hasta ahí, todo parecía encaminado hacia un primer momento de seducción dentro del reality. La jugadora, que ya venía mostrando interés por su llegada, encontró por fin el escenario que esperaba. El encuentro no confirmó nada de manera contundente, pero sí dejó algo claro: Fabio Agostini eligió acercarse rápido a Luana Fernández y el programa aprovechó esa tensión para convertirla en uno de los focos de la noche.

En paralelo, cuando el clima buscaba afirmarse, apareció Pincoya y modificó por completo la dinámica. “Pincoya, estamos en una cena romántica”, le marcó Luana al verla sentarse con naturalidad en la mesa. La chilena, sin intención de correrse, respondió: “Lo sé, pero no me importa. Lo esperé a él y le hice el aseo, así que me corresponde. Podemos hablar los tres”.

Desde ese momento, la intimidad quedó desarmada. La participante intentó recuperar el mano a mano con un pedido que mezcló queja y humor: “Pincoya no seas mala, sos como la tía… Dejanos charlar para conocernos”. Recién cuando la escena ya había perdido toda su lógica romántica, cerró con ironía: “Gracias Pincoya”. Así, Fabio Agostini tuvo una entrada fuerte, un acercamiento inmediato a Luana Fernández y una primera cita que dejó más ruido que definiciones.