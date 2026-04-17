Netflix, sigue apostando fuerte y confirmó que la segunda temporada de la serie Bronca se estrenará de manera exclusiva el 16 de abril de 2026. Esta nueva entrega apuesta por un formato antológico que presenta una historia y elenco completamente renovados, encabezados por Oscar Isaac y Carey Mulligan, junto a Cailee Spaeny y Charles Melton.

La trama se desarrolla en un club de campo donde se enfrentan tensiones generacionales y dinámicas de poder. Según la sinopsis oficial, la confrontación gira en torno a una pareja de la Generación Z, interpretada por Spaeny y Melton, que compite con su jefe milenial, encarnado por Isaac, y su esposa, papel de Mulligan. Ambas parejas buscan la aprobación de la multimillonaria presidenta del club, Park, personaje interpretado por Youn Yuh-jung, quien enfrenta una crisis matrimonial con su segundo esposo, interpretado por Song Kang-ho.

La brecha generacional como eje

El creador Lee Sung Jin explicó que la serie explora la brecha entre generaciones como eje central. Esta perspectiva guía tanto el guion como la construcción de los personajes, permitiendo abordar nuevas formas de conflictos de poder e identidad que marcaron el éxito de la primera temporada.

La temporada 2 de Bronca también amplía su alcance internacional y multigeneracional, con la incorporación de actores como Seoyeon Jang, William Fichtner, Mikaela Hoover y BM. La producción destaca por asignar roles de poder y manipulación a personajes femeninos y masculinos, intensificando la carga dramática respecto al ciclo anterior.

Oscar Isaac y Carey Mulligan representan la renovación constante dentro del formato antológico, donde el relato no solo se centra en lo privado, sino que el club de campo encapsula rivalidades laborales y domésticas. La presidenta Park actúa como árbitro obligado en esta disputa mientras maneja su propio escándalo matrimonial, lo que añade profundidad a la trama.

La sinopsis oficial detalla que Ashley Miller (Cailee Spaeny) y Austin Davis (Charles Melton), una pareja joven y empleados de bajo rango en el club, quedan atrapados en una serie de favores, chantajes y rivalidades tras presenciar la ruptura matrimonial de su jefe, Joshua Martín (Oscar Isaac), y su esposa, Lindsay Crane-Martín (Carey Mulligan). La lucha por la aprobación de la presidenta Park intensifica la tensión en la estructura de poder del club.

Netflix lanza Bronca 2 con Oscar Isaac y Carey Mulligan en abril

La participación especial de Youn Yuh-jung y Song Kang-ho marca una colaboración destacada entre dos reconocidos actores surcoreanos en una producción internacional con distribución global. Mientras tanto, la primera temporada de Bronca permanece disponible en Netflix para quienes quieran ponerse al día.