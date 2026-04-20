El actor Luis Brandoni falleció a los 86 años, dejando un legado destacado en cine, teatro y televisión. La noticia se conoció en la madrugada del lunes, y su amigo y colega Eduardo Blanco, con quien compartió recientemente la obra Parque Lezama, expresó su conmoción y tristeza desde Madrid, donde se encuentra actualmente.

Aún tratando de comprender la pérdida de su gran amigo, Eduardo Blanco confesó que aunque estaba consciente de la posibilidad, la noticia igual lo impactó: “Yo estaba Aun poco al tanto de que esto podía suceder, pero bueno, cuando sucede no deja de entristecer e impactar”. Recordó que se enteró al despertar aquella mañana, momento en que la realidad se hizo presente.

El vínculo fortalecido por Parque Lezama entre Brandoni y Blanco

El vínculo entre ambos actores se fortaleció en la obra Parque Lezama, una experiencia que Blanco valoró profundamente. Comentó que Luis Brandoni le entregó el carnet de actor cuando Blanco ingresó al sindicato, un gesto que simbolizaba pertenencia y emoción para él: “Él fue quien me lo entregó a mí”, destacó.

Además, Eduardo Blanco resaltó las enseñanzas que recibió de su amigo, quien tenía una forma única de expresar ideas y reflexiones. Rememoró las giras por ciudades pequeñas de Argentina y cómo Beto cuestionaba con ironía: “Qué país pensaron estos tipos”.

En cuanto a la última etapa de la carrera de Luis Brandoni, Blanco relató su compromiso inquebrantable con el teatro. A pesar de sufrir un accidente cerebrovascular un Viernes Santo, el actor se recuperó rápidamente y volvió a escena en pocos días, mostrando una pasión incansable: “Él era su pasión”.

Blanco citó una frase que Brandoni solía repetir, reflejando su sentido de responsabilidad con el público: “Qué responsabilidad que tenemos que tener en lo nuestro, porque vos fijate que la gente paga la entrada sin saber lo que vamos a ofrecerle. Por lo tanto, no hay que fallarle, ¿no?”.

Destacó la regularidad y profesionalismo del actor, quien participó en más de 1.300 funciones de Parque Lezama con un nivel de excelencia constante, algo poco común en la actuación teatral.

Sobre su manera de actuar, el actor afirmó que Beto “habitaba el escenario con una impunidad maravillosa”, una soltura natural que él mismo admiraba y deseaba tener.

En cuanto a su trabajo reciente, Eduardo Blanco mencionó que el año pasado finalizaron la película de Parque Lezama, disponible en Netflix, donde Brandoni interpretó un personaje muy querido.

Eduardo Blanco recuerda a Luis Brandoni y su legado en el teatro argentino

Blanco también subrayó la ética y honestidad intelectual de Brandoni, más allá de sus compromisos políticos: “Jamás hizo nada para tener un beneficio propio”. Recordó que Brandoni fue un actor profundamente argentino, que incluso regresó al país tras un exilio de once meses por razones de seguridad personal.

Finalmente, ante la pregunta sobre cómo despedir a Brandoni, Blanco concluyó: “Aplaudiéndolo. Él disfrutaba mucho el aplauso del público, el cariño del público. Era un disfrute para él”.