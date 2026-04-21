La muerte de Luis Brandoni a los 86 años no solo generó conmoción en el ambiente artístico, sino que también despertó interés por su círculo más íntimo. En ese contexto, sus hijas Florencia Brandoni y Micaela Brandoni quedaron en el centro de la escena, aunque históricamente eligieron un perfil bajo, lejos de la fama que rodeó a su padre.

Fruto de su extensa relación con la actriz Marta Bianchi, ambas crecieron en un hogar atravesado por el arte, la política y el compromiso social. Sin embargo, con el paso del tiempo, cada una tomó decisiones que las llevaron por caminos muy distintos al de la actuación, priorizando sus propios intereses y vocaciones.

El propio Luis Brandoni solía referirse a su familia con una mezcla de orgullo y autocrítica. “Me casé muy joven... fue un gran amor y la consecuencia son mis hijas, mis nietos, los que me hacen sentir es que he pasado por esta vida”, expresó en una oportunidad, dejando en claro el valor que le daba a su legado personal.

Además, el actor reconocía sin vueltas: “Fui mejor abuelo que padre”, en alusión al vínculo cercano que mantenía con sus nietos Olivia, Catalina, Macarena y Tomás, quienes también forman parte de su herencia afectiva más profunda.

Por su parte, Florencia Brandoni, la hija mayor, se inclinó por el ámbito académico. Licenciada en Psicología por la UBA, desarrolló una sólida carrera como mediadora y especialista en resolución de conflictos, con formación internacional en la Université Paris 8.

Su trabajo se destaca especialmente en el área de la mediación escolar, donde se desempeña como investigadora, docente y autora de publicaciones. Tanto en la UBA como en la UNTREF, su perfil combina compromiso social y formación teórica, algo que su madre definió como parte de una generación de “hijas feministas, algunas muy activas”.

En contraste, Micaela Brandoni tuvo un paso inicial por el mundo artístico, participando en teatro y cine junto a su padre en proyectos como Seré cualquier cosa, pero te quiero. Sin embargo, con los años decidió dar un giro y formarse en el ámbito empresarial y de la comunicación.

Actualmente, Micaela Brandoni lidera su propia agencia de Relaciones Públicas y también un emprendimiento de nail spa en Buenos Aires. En las últimas horas, fue ella quien comunicó públicamente la despedida de su padre con un mensaje breve pero contundente: “Queridos, lo despedimos en la Legislatura... ¡Beso!”.