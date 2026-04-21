La historia de amor entre Jorge Rial y María del Mar Ramón llegó a su final luego de tres años de vínculo, y en las últimas horas comenzaron a conocerse los detalles que explican la ruptura. La noticia sorprendió en el mundo del espectáculo, ya que la pareja se mostraba consolidada y atravesando un buen momento personal.

Fue Ángel de Brito quien confirmó la separación en su programa LAM, donde además aportó información clave sobre qué ocurrió entre el conductor y la escritora. Según explicó, el detonante estuvo relacionado con decisiones laborales que impactaron directamente en la dinámica de la pareja.

“Ella tiene que trabajar en Colombia y España. Viajó a la presentación de un libro a Bogotá. Ya no está viviendo en Argentina porque le surgieron oportunidades laborales que implican pasar un par de años afuera”, detalló Ángel de Brito, marcando así el eje principal del distanciamiento.

En ese contexto, el propio periodista se comunicó con María del Mar Ramón, quien eligió mantener un perfil bajo pero dejó un mensaje claro sobre cómo terminó la relación. “Todo desde el amor, el cariño y el respeto por los proyectos de cada uno. Gracias por todo, pero prefiero no hablar”, expresó.

La relación entre Jorge Rial y María del Mar Ramón había comenzado en febrero de 2023 y, desde entonces, se mostraron muy unidos. Incluso, ella tuvo un rol fundamental cuando el conductor atravesó un delicado problema de salud en Colombia, acompañándolo de manera constante durante su internación.

Más allá de su vínculo sentimental, María del Mar Ramón construyó una fuerte identidad pública como escritora y activista. Nacida en Bogotá en 1992 y radicada en Buenos Aires desde 2012, logró posicionarse como una voz influyente en temas vinculados al feminismo y la política en América Latina.

Su carrera incluye proyectos en distintos formatos, desde libros hasta colaboraciones en medios reconocidos. Entre sus obras se destaca “Tirar y Vivir Sin Culpa, el Placer es Feminista”, que se convirtió en un éxito editorial y reforzó su perfil como referente en debates sobre género y sociedad.

Mientras tanto, el final de la relación con Jorge Rial parece haber estado marcado por una decisión madura de ambas partes, priorizando sus caminos individuales. Aunque el amor quedó atrás, el respeto mutuo fue el tono elegido para cerrar una etapa que tuvo fuerte exposición mediática.