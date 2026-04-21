Wanda Nara comenzó una nueva etapa profesional con el pie derecho al iniciar en Montevideo el rodaje de ¿Querés ser mi hijo?, su debut como protagonista en el cine. Antes de partir, compartió en redes sociales una imagen de su colección de carteras de lujo acompañada por una pregunta que generó revuelo: "¿Alguien sabe si puedo seguir usando el apellido de un ex?". La indirecta fue interpretada claramente como un mensaje dirigido a Mauro Icardi.

La historia detrás de esa colección es curiosa. En una entrevista realizada en 2025, Wanda recordó que durante su matrimonio con Icardi tenían una cábala: cada vez que él marcaba un gol, ella se regalaba una cartera. "Creo que tiene 300 goles, por eso yo tengo 300 carteras", explicó con una precisión que no deja lugar a dudas sobre el origen de su lujosa colección.

Ya instalada en un hotel cinco estrellas de Montevideo, Wanda se reunió con el elenco de la película, que incluye a Jean Pierre Noher y Agustín Bernasconi, este último interpretando a Javi, el interés romántico de su personaje. La trama gira en torno a una diferencia generacional entre ambos personajes: ella tiene 43 años y él 29, un aspecto central en la historia que incluye escenas de contenido sexual, lo que despertó interés debido a los rumores del año pasado sobre un posible acercamiento real entre Wanda y Bernasconi.

Wanda: esa usina de generar polémica y dinero ahora en cine

La película, bajo la dirección de Hernán Guerchusny, será una comedia romántica que comenzará a filmarse el 25 de abril en Uruguay. Noher complementa el triángulo interpretativo con el papel del esposo del personaje de Wanda, aportando experiencia y peso al elenco que se diseñó para destacar a la protagonista.

Este estreno cinematográfico sucede luego de que Wanda finalizara su participación en MasterChef Celebrity y mientras se encuentra involucrada en una serie vertical. La semana previa al inicio del rodaje, la conductora se preparó intensamente repasando el guion en su residencia junto a su actual pareja, Martín Migueles, entre pedidos de sushi y ensayos del libreto.

Wanda Nara inicia su primer film y lanza indirecta a Mauro Icardi

Con todo listo para comenzar la filmación, Wanda Nara se dispone a hacer su primera aparición en el cine con un proyecto que promete combinar comedia, romance y una historia con tintes generacionales, mientras deja una clara señal sobre su independencia y nueva etapa personal.