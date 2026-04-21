Gran Hermano vivió una de esas noches en las que todo cambia de golpe y nada termina como venía. En pocas horas, la casa perdió a La Maciel por decisión propia, a Martín Rodríguez por el voto del público y Yanina Zilli quedó destrozada por su salida, a tal punto que no pudo aceptar la salida de su compañero.

La primera sacudida llegó con la decisión de La Maciel, que ya venía golpeada por la notificación judicial recibida días antes y por un estado emocional que se había ido deteriorando frente a cámara. Después de mostrarse quebrada en el confesionario, terminó confirmando que no seguiría en el reality. Con lágrimas en los ojos, la participante explicó su prioridad con una frase breve y definitiva: "Mi familia me necesita".

Antes de cruzar la puerta, todavía conmovida, dejó además un mensaje para quienes seguían en competencia. “Que no les gane el ego, y sigan jugando”, les dijo a sus compañeros, en una despedida que tuvo algo de consejo y algo de advertencia. La salida no fue una más, porque no respondió al voto del público ni a una jugada del programa, sino a un colapso personal en medio de una semana especialmente pesada para ella.

Con ese clima encima, la gala siguió con una definición que también pegó fuerte. Martín Rodríguez quedó eliminado en el mano a mano con Nazareno Pompei y tuvo que dejar la casa con el 54,4% de los votos negativos. El impacto fue inmediato en su grupo, pero sobre todo en Yanina Zilli, que reaccionó de una manera completamente visceral, como si no pudiera procesar lo que estaba pasando delante suyo.

Apenas escuchó el resultado, Yanina Zilli se desarmó. "No quiero, no quiero", empezó a repetir entre gritos y llanto, aferrada a la idea de que Martín Rodríguez no podía irse. Después fue todavía más directa y desesperada: "Martín, ¡¡¡no quiero que te vayas!!!". La escena tuvo una carga emocional muy fuerte, porque mientras él intentaba despedirse y calmarla, ella seguía abrazándolo sin querer soltarlo.

La angustia no aflojó ni siquiera cuando la salida ya era irreversible. Yanina Zilli insistía con que quería retenerlo dentro de la casa, en una mezcla de bronca, tristeza e impotencia. "Te quiero acá", le dijo una y otra vez, ya sin poder contener el llanto. Martín Rodríguez, en cambio, buscó irse sin dramatizar más la despedida, aunque también se lo vio movilizado por la reacción de su compañera. En medio de ese cuadro, ella alcanzó a decirle: "Te voy a extrañar".

Ya en los últimos segundos, cuando el jugador se encaminaba hacia la puerta, la incredulidad volvió a explotar. "No puedo creerlo, ¡¿por qué?!", lanzó Yanina Zilli, todavía desbordada. Así terminó una gala que dejó a Gran Hermano golpeado por dos salidas muy distintas, pero igual de fuertes, una por decisión propia y otra por decisión del público, en una casa que otra vez quedó patas para arriba.