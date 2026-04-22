Sydney Sweeney volvió a estar en el centro de la atención mediática tras conocerse que su escena en la esperada secuela de El diablo viste a la moda fue eliminada en el montaje final. La actriz, que ya había protagonizado controversias recientes, había grabado un cameo significativo para la película, pero finalmente no aparecerá en la versión que llegará a los cines.

Según informaron medios internacionales el martes 22 de abril de 2026, Sweeney había filmado una breve escena de aproximadamente tres minutos, en la que se interpretaba a sí misma. Esta secuencia pretendía mostrar el nuevo rol de Emily Charlton, personaje de Emily Blunt, quien vestía a la actriz para subrayar su posición dentro del mundo de la moda. Sin embargo, la producción decidió eliminarla por motivos de ritmo y coherencia narrativa.

La decisión que llevó a quitar una escena que provocó sorpresa

Desde la producción calificaron la decisión como “muy difícil” y destacaron que Sweeney mostró buena disposición durante el rodaje, buscando evitar cualquier especulación sobre conflictos detrás de cámaras. La guionista Aline Brosh McKenna fue clara al respecto en una entrevista: “Bueno, viste la película. Ella no aparece en el montaje final”.

La trama de la película retoma la historia dos décadas después del original, con Anne Hathaway como Andy Sachs regresando al mundo de la moda para ayudar a salvar la revista Runway de una crisis financiera. Se reencuentra con personajes emblemáticos como Miranda Priestly (Meryl Streep) y Nigel Kipling (Stanley Tucci), mientras Emily Blunt retoma su rol de Emily Charlton, ahora directora de la filial estadounidense de Dior.

La escena eliminada de Sydney Sweeney estaba ambientada en las oficinas de Dior, un punto clave del filme. A pesar de su ausencia en el corte final, la actriz había generado expectativa durante meses, con rumores y videos filtrados que mostraban a una mujer rubia en el set de rodaje en Nueva York, avivando la especulación sobre su participación.

Esta controversia se suma a la polémica campaña publicitaria que Sweeney protagonizó a comienzos de 2026, la cual fue duramente criticada en redes sociales por considerarse racista. Además, su actuación en la tercera temporada de Euphoria también generó debates y cuestionamientos.

El estreno de El diablo viste a la moda 2 está previsto para el 30 de abril de 2026, con un elenco que reúne tanto a los actores originales como a nuevas figuras como Lucy Liu, Justin Theroux, Rachel Bloom, B. J. Novak, Kenneth Branagh y Simone Ashley. También se esperan apariciones especiales de celebridades como Lady Gaga, Ciara y Ashley Graham.

Entre rumores y decisiones creativas, la secuela llega con gran expectativa y una ausencia que ya genera conversación en el mundo del cine y la moda.