La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, expresó este jueves su “apoyo total e incondicional” al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la polémica generada por el viaje oficial a Nueva York.

El respaldo llegó a través de un mensaje publicado en redes sociales, donde la funcionaria defendió al vocero presidencial frente a las críticas que circularon en los últimos días.

“Frente a tanta basura mediática, conozco tu integridad. Eso me alcanza. Siempre con vos”, escribió la hermana del presidente Javier Milei.

Las declaraciones se producen luego de que surgieran cuestionamientos por la presencia de la esposa de Adorni en el vuelo oficial que trasladó a la comitiva argentina hacia Estados Unidos.

El episodio generó repercusiones en redes sociales y en el ámbito político, aunque desde el Gobierno salieron varios funcionarios a respaldar al jefe de Gabinete.