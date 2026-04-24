En la jornada inaugural de la 50° edición de la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Buenos Aires, el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, fue objeto de abucheos por parte del público presente durante su discurso.

Durante su intervención, Cifelli defendió la gestión del Gobierno nacional y resaltó los logros alcanzados bajo el liderazgo del presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

"Todo esto forma parte de un proceso más amplio que busca dejar atrás décadas de desorden, recuperar estabilidad y volver a construir bases sólidas", afirmó el funcionario.

Gritos de desaprobación y silbidos en el comienzo de la Feria

Los gritos de desaprobación y silbidos se hicieron escuchar, mezclados con algunos aplausos que intentaban opacarlos. En respuesta, Cifelli insistió.

"Vamos a repetírselo de nuevo, gracias al presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia Karina Milei" y desafió al público con la frase: "Por si no lo entendieron, ¿se los repito de nuevo? No, lo entendieron".

El secretario de Cultura continuó destacando los avances en áreas clave como YPF.

"¿Lo arreglaron ustedes YPF? ¿O fue el Gobierno de Javier Milei? ¿Quién lo arregló?", se preguntó.

Abucheos a secretario de Cultura en la Feria del Libro 2026

En alusión a las críticas sobre las prioridades de su gestión, Cifelli afirmó:

"Sabemos que todavía queda mucho por hacer, pero también sabemos que las transformaciones verdaderas no se construyen de un día para el otro. Por eso, para quienes buscan instalar que para nuestra gestión la inversión en cultura no es prioridad, se equivocan", advirtió.

Añadió además: "Elegimos otro camino: el del orden, la responsabilidad y el trabajo sostenido. No vinimos a realizar marketing cultural, vinimos a ordenar y a hacer que la cultura funcione".