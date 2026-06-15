La Feria Internacional del Libro de Neuquén ya comenzó a palpitar una nueva edición y las primeras cifras reflejan el fuerte interés que despierta el evento cultural más importante de la región. En apenas 24 horas desde la apertura de las inscripciones, ya se registraron más de 100 postulaciones entre escritores, stands y propuestas culturales.

La jefa de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén, María Pasqualini, brindó detalles sobre la convocatoria durante una entrevista en el programa "La Primera Mañana" que se emite por AM550, donde destacó el crecimiento sostenido de la feria y su impacto cultural y económico. "En un día tuvimos 100 inscripciones. Son 41 escritores, 19 propuestas culturales y una gran cantidad de interesados en stands", señaló la funcionaria, y remarcó que la rápida respuesta demuestra la relevancia que alcanzó el evento a nivel nacional.

Pasqualini aseguró que la Feria Internacional del Libro de Neuquén se consolidó como una de las más importantes del país. "Cuando decimos que nuestra feria viene siendo entre la segunda y la tercera feria del libro más importante del país, la respuesta está dada en esto: apenas se abre la convocatoria empiezan las inscripciones y las consultas", afirmó.

María Pasqualini confirmó que las inscripciones para la Feria Internacional del Libro ya se encuentran abiertas.

Las inscripciones para escritores, editoriales, librerías y propuestas culturales permanecerán abiertas hasta el 31 de julio a través del sitio oficial ferialibronqn.com.ar. Allí, los interesados pueden acceder a las distintas categorías y completar el formulario correspondiente. En tanto, las escuelas podrán inscribirse a partir del 1 de agosto para participar de las tradicionales visitas guiadas educativas. Según recordó Pasqualini, durante la edición anterior más de 10 mil estudiantes recorrieron la feria a través de esta propuesta.

La funcionaria destacó además el impacto económico que genera el evento. "La feria del libro también genera movimiento económico: libreros, editoriales y visitantes ocupan hoteles, consumen gastronomía y dinamizan la actividad de la ciudad", expresó. La edición 2025 superó las 250 mil visitas y registró la venta de unos 6 mil libros por día, además de reunir a más de 100 escritores y escritoras que presentaron sus obras.

Respecto de la próxima edición, Pasqualini adelantó que se espera contar con entre 80 y 100 stands, aunque el número definitivo se conocerá una vez finalizado el período de inscripción. La feria volverá a desarrollarse en el entorno del Museo Nacional de Bellas Artes, con carpas, espacios infantiles y propuestas culturales distribuidas en el corredor del Parque Central.

Miles de personas recorren cada año la Feria Internacional del Libro de Neuquén.

Sobre los invitados especiales, la jefa de Gabinete evitó adelantar nombres, aunque confirmó que las primeras confirmaciones llegarán en agosto. "Una vez que cerramos las inscripciones empezamos a anunciar los escritores y escritoras invitados", indicó. "Es una feria que ya está enraizada en nuestra ciudad, es parte de la fibra cultural neuquina y todos los años se espera", concluyó Pasqualini.

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