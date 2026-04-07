Un hombre de 80 años fue hallado sin vida en su vivienda de La Plata y la investigación apunta a un posible homicidio en ocasión de robo. La víctima, identificada como Néstor Daniel Copoletti, vivía solo en una casa ubicada en la calle 423, entre 7 y 8.

El cuerpo fue encontrado en un galpón de herramientas situado en el patio delantero del domicilio. Según las primeras pericias, el jubilado presentaba golpes en la cabeza y se encontraba tendido sobre un charco de sangre, lo que reforzó la hipótesis de un crimen.

En un primer momento, la causa había sido caratulada como averiguación de causales de muerte, ya que no había signos evidentes de violencia en la vivienda principal. Sin embargo, con el avance de la investigación, los peritos detectaron faltantes en la propiedad, lo que orientó la pesquisa hacia un robo.

A pesar de que no se registraron accesos forzados ni ambientes revueltos, los investigadores creen que el agresor logró ingresar al domicilio y atacó al hombre en circunstancias que aún se intentan reconstruir.

El hallazgo se produjo luego de que el hijo de la víctima, preocupado por la falta de respuesta a sus llamados, pidiera a Andrea Fabiana Pérez que ingresara a la casa con un juego de llaves. Fue ella quien encontró el cuerpo y dio aviso a la Policía.

La causa quedó en manos de la UFI N°16 de La Plata, que trabaja en la recolección de testimonios y el análisis de cámaras de seguridad de la zona para determinar el móvil del ataque. En tanto, se aguardan los resultados preliminares de la autopsia.

Con este hecho, ya son dos los homicidios registrados en La Plata en lo que va de 2026, en un contexto que vuelve a poner el foco en la seguridad en la ciudad.