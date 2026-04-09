La Cocina Rebelde, el programa que conduce Jimena Monteverde en El Trece, se encuentra en el centro de especulaciones luego de que circularan rumores sobre un posible levantamiento debido a resultados que no habrían satisfecho al canal.

El pase de Monteverde desde El Nueve a El Trece generó gran expectativa, además de controversias, ya que Mirtha Legrand manifestó su descontento por la salida de su cocinera habitual, lo que añadió tensión al inicio del ciclo.

Si bien el programa comenzó con cifras alentadoras, estas no se mantuvieron en el tiempo, lo que alimentó las versiones sobre un posible cierre. Sin embargo, Jimena Monteverde se encargó de desmentir esas versiones con contundencia.

La conductora afirmó: "Creo que no, nos fue re bien hoy. No sé a quién le llegó ese rumor, por ahora no, no me llegó nada". Además, agregó que "están todos contentos, está re vendido, no hablamos nada con la producción. Es lo primero que me acabo de enterar".

Jimena Monteverde desmiente fin de La Cocina Rebelde en El Trece

Respecto al equipo, Monteverde indicó que no habrá incorporaciones: "No se van a incorporar más personas, estamos los que estamos y estamos apostando a emprendedores".

A pesar de la incomodidad que generan estos rumores, la conductora mostró realismo sobre la dinámica televisiva: "Es la tele, si en algún momento tiene que pasar, lo harán".

Con estas declaraciones, Jimena Monteverde busca llevar tranquilidad tanto a la audiencia como al equipo de La Cocina Rebelde, reafirmando su compromiso con el proyecto y con los emprendedores que participan en el programa.