Nico Occhiato volvió a quedar frente a frente con Migue Granados después de una acusación que reactivó una pelea que parecía dormida, pero nunca cerrada del todo. Esta vez no hubo ironías ni rodeos. El conductor de Luzu recogió el guante tras los dichos de su colega sobre el pase de Marti Benza a OLGA y contestó con un tono mucho más duro, molesto por una versión que lo ubicó como responsable de haber incentivado ataques en redes.

Todo se encendió cuando Migue Granados visitó el programa de Martín Cirio y recordó el conflictivo desembarco de Marti Benza y su equipo en OLGA. En ese contexto, lanzó una lectura muy filosa sobre lo que habría pasado con la reacción del fandom. “Para mí eso estuvo armado de que la hicieran pi.. y después recularon”, dijo, dejando flotando la idea de una maniobra impulsada desde la comunidad de Luzu.

La respuesta de Nico Occhiato llegó después, en diálogo con Intrusos, por América TV, y arrancó sin vueltas. “Fue una boludez”, disparó de entrada, visiblemente fastidiado por la acusación. En esa misma charla con Intrusos, el creador de Luzu profundizó su rechazo a la versión que había instalado Migue Granados y fue todavía más tajante.

“Conozco los problemas que tuvo Marti, porque laburó acá. Pero eso que desde acá se mandó a gente a atacar o bardear me parece una boludez atómica”, sostuvo. Ahí buscó marcar una diferencia entre conocer el contexto personal y laboral de Marti Benza y aceptar que desde su espacio se hubiese promovido una campaña en su contra.

Lejos de bajar el tono, el conductor insistió en que le parecía una teoría sin sustento y apuntó directamente contra ese tipo de lecturas conspirativas. También en Intrusos, señaló: “Me parece una 'conspiranoica' rara. Aparte eso sucedió en Twitter y la gente en Twitter opina lo que quiere. ¿Cómo voy a tener de mandar o decirle a la gente lo que tiene que opinar? Me pareció una boludez grande, la verdad”.

A partir de ahí, la respuesta dejó de centrarse solo en Marti Benza y pasó a tocar una herida más vieja entre Luzu y OLGA. En ese punto, el ex Combate recordó el momento en que perdió a un equipo entero y además sufrió el registro de un nombre mientras el programa seguía al aire.





“Cuando se te se va un equipo completo, cuando te registran un nombre estando el programa al aire, obvio que me enojé, me calenté, y se vio al aire. Este es un formato en el que se nota todo lo que pasa al aire, y sí, obvio, me enojé. Me enojé un poco y a los dos minutos me puse a formar otro programa, que hoy por suerte es el que lidera las tardes. Así que le recomiendo que se ponga a laburar también, qué se yo”, lanzó picante contra Migue Granados.

Con esa última frase, Nico Occhiato dejó la respuesta en un terreno mucho más áspero y volvió a exponer que la rivalidad entre ambas estructuras sigue latiendo debajo de cada declaración. Lo que parecía una discusión vieja se reactivó con fuerza por una acusación puntual, pero terminó mostrando que la guerra del streaming no da tregua.