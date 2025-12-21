El cruce tenía historia, memoria televisiva y una rivalidad que nunca terminó de apagarse. Flor Vigna y Mica Viciconte volvieron a verse las caras, esta vez arriba de un ring, en la tercera edición de Párense de Manos, y el resultado no solo definió una pelea, sino que también cerró un capítulo que arrastraban desde los tiempos de Combate.

El evento, realizado el 20 de diciembre en el estadio de Huracán, generó una expectativa enorme desde su anuncio. Para muchos, el enfrentamiento fue una postal directa al pasado, cuando ambas se consolidaron como figuras del reality físico. Ahora, con carreras distintas y recorridos personales marcados por la exposición, lograron trasladar esa tensión a un escenario completamente diferente.

Desde el arranque, la pelea fue intensa y con mucha carga emocional. Flor Vigna y Mica Viciconte mostraron entrega, carácter y una competitividad que atravesó cada round. Hubo cruces desprolijos, momentos de fricción y golpes que conectaron fuerte, en un combate donde ninguna quiso regalar nada. Finalmente, la balanza se inclinó a favor de Flor, que se impuso y selló una victoria tan simbólica como esperada.

Tras el fallo, Mica Viciconte tomó la palabra y destacó la experiencia, sin dramatizar el resultado. “Es una experiencia única, hermosa, que recomiendo a todos. Gastás toda la energía que tenés, lo disfruté mucho. Feliz”, expresó, dejando en claro que el duelo había sido intenso pero valioso desde lo personal.

El momento más fuerte llegó después, cuando Flor Vigna agarró el micrófono. La bailarina no pudo contener las lágrimas y dejó ver el costado más vulnerable de la noche, atravesado por años de críticas y burlas en redes sociales. “Esta hija de p... me dio pelea, eh. Yo muchas veces lo intento, Luquitas, eh, y muchas veces pierdo intentándolo. Se me burlan en internet y nadie sabe qué etiqueta tengo. Un día soy boxeadora, otro cantante. Pero les juro que lo hago con el corazón, disciplina y garra, para merecerme cada meta. Poder ganarlo con una mina tan fuerte como Mica me dan ganas de seguir intentando”, dijo, visiblemente emocionada.

El mensaje no quedó ahí. la ganadora aprovechó el momento para hacer un pedido directo al público y marcar un límite frente a los mensajes de odio. “Hoy gané, pero muchas veces pierdo. Por favor, no se burlen cuando ven que pierdo, si ven que soy una loca que sigue intentando”, expresó, cerrando su intervención con un aplauso generalizado.

La pelea, disputada en tres rounds de dos minutos, tuvo momentos de tensión desde la previa. El ingreso de ambas al ring ya anticipaba lo que vendría: Flor Vigna apostó a una entrada performática, mientras que Mica Viciconte se mostró concentrada y enfocada. Dentro del cuadrilátero, hubo intercambios constantes, caídas accidentales y una intensidad que no bajó hasta el último segundo.

Más allá del resultado deportivo, el combate funcionó como un cierre emocional. Flor Vigna logró imponerse en el ring y, al mismo tiempo, transformar la victoria en un mensaje personal, lejos de la burla y más cerca de la empatía. Una noche donde el boxeo fue apenas el punto de partida para hablar de esfuerzo, frustración y la necesidad de aflojar con la violencia innecesaria.