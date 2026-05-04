El 30 de abril de 1986 quedó grabado en la historia del rock argentino como la fecha en que Soda Stereo filmó el videoclip de “Cuando pase el temblor”, un registro audiovisual que se convirtió en un símbolo del género en América Latina y un punto de inflexión para la estética del rock regional.

La producción tuvo lugar en el Pucará de Tilcara, un sitio arqueológico de gran valor en la Quebrada de Humahuaca, Jujuy. Con un equipo reducido, recursos limitados y decisiones improvisadas durante el rodaje, el video logró consolidar una identidad visual propia para la banda integrada por Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti.

El Temblor se inspiró en recuerdos del Noroeste cuando Cerati era un niño

Dirigido por Alfredo Lois, histórico realizador audiovisual de Soda Stereo, este fue el tercer videoclip de la banda. Cerati explicó que “El Temblor” se inspiró en “paisajes que conoció de chico en el Noroeste argentino”, lo que aportó una conexión especial con el entorno donde se filmó.

En aquella mañana del 30 de abril, Cerati y Lois se presentaron en la garita del Pucará para contar al encargado la idea de grabar en las ruinas, sin que fuera necesario un permiso formal, ya que en esa época el lugar recibía pocos visitantes.

Antes del rodaje, los tres miembros de la banda fueron maquillados y estilizados por Alejandra Boquete en un hotel de la plaza central de Tilcara. Las chaquetas de cuero y los peinados punk/new wave contrastaban fuertemente con el árido paisaje de la puna y los cardos.

El equipo de filmación estaba compuesto por unas nueve personas. Para trasladar la cámara, se utilizó la carretilla de un carrero, lo que permitió capturar tomas con los impactantes paisajes de fondo. Zeta Bosio aparece cruzando el puente sobre el Río Guacamayo, mientras que Cerati y Alberti fueron filmados caminando por las casas típicas de Tilcara, escenas grabadas previamente.

En el Pucará, los tres músicos simulan cantar mientras suena de fondo un radiograbador con un casete de Nada Personal, el segundo álbum de la banda que incluye la canción “Cuando pase el temblor”.

Tras aproximadamente tres horas de filmación, la presencia de la banda comenzó a atraer la atención de niños acompañados por sus madres. Uno de ellos, Ángel Norberto Serapio, captó la atención del director Alfredo Lois, quien decidió incluirlo en una escena no prevista originalmente, donde el niño camina con los músicos hacia la salida del Pucará.

Soda Stereo y su videoclip emblemático filmado en Tilcara en 1986

En una entrevista en 2015, Serapio recordó: “Me pagaron con caramelos a mí y a mis amigos, y con eso nos bastó. No teníamos idea qué estábamos haciendo ni mucho menos con quiénes. No los conocíamos”.

Este videoclip no solo se convirtió en un ícono dentro del rock argentino y latinoamericano, sino que también permitió que Soda Stereo fuera la primera banda vernácula en aparecer en la cadena estadounidense MTV. Diez años más tarde, en 1996, la banda grabó una versión en vivo de “Cuando pase el temblor” para su MTV Unplugged, reafirmando el lugar emblemático que tiene esta canción en su repertorio.