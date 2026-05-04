Neuquén celebró su música: uno por uno los ganadores de los Premios Berbel 2026

Con una sala colmada y un clima cargado de emoción, la primera edición de los Premios Berbel se llevó a cabo este domingo en el Casino Magic de la ciudad de Neuquén, marcando un hito para la cultura provincial. Más de 500 asistentes —entre artistas, productores, referentes culturales y prensa— formaron parte de una gala que puso en primer plano el talento neuquino.

La ceremonia no solo distinguió a los ganadores en distintas categorías, sino que también se consolidó como un espacio de encuentro para la música local en toda su diversidad. En total, se entregaron 22 premios entre 46 nominados, seleccionados a partir de 206 postulaciones.

Uno de los momentos más destacados fue el show en vivo de Los Berbel, que ofreció un recorrido por la música patagónica y despertó una fuerte conexión con el público.

La música neuquina celebró a sus referentes.

El cierre tuvo un carácter profundamente simbólico: todos los artistas ganadores subieron al escenario para interpretar el Himno de Neuquén junto a los presentes, en una escena colectiva que sintetizó identidad, pertenencia y el espíritu de la música regional.

La selección de los ganadores estuvo a cargo de un jurado integrado por figuras destacadas del ámbito cultural y musical: Marité Berbel, Andrés Tolcachir, Noe Pucci, Hida López, Rodrigo Borges, Julio Sierra y Luis Sebastián.

Su tarea fue evaluar las propuestas y definir a los premiados en una convocatoria que evidenció la riqueza y variedad de la escena musical neuquina.

Un premio que llegó para quedarse

Más allá de los nombres propios, el gran protagonista de la noche fue el impulso a la cultura local. Los Premios Berbel nacen con el objetivo de reconocer y visibilizar a los artistas de la provincia, fortaleciendo el entramado cultural y proyectándolo a nivel nacional.

El éxito de esta primera edición ya abre la puerta a una continuidad: la organización evalúa realizar una nueva entrega en 2027, consolidando así un espacio que promete convertirse en referencia dentro del calendario cultural.

La noche dejó una certeza: la música neuquina tiene identidad, tiene voz y ahora también tiene su propio reconocimiento.

Uno de los momentos más destacados fue el show en vivo de Los Berbel.

Los ganadores de esta primera edición

Mejor Artista Tributo: Somo del mismo Palo (Neuquén – Confluencia)

Mejor Artista de Música Infantil: Las Laralira (Junín de los Andes – Lagos del Sur)

Mejor Artista Reggae/Ska: Pintó (Andacollo – Alto Neuquén)

Mejor Artista de Cumbia/Cuarteto: Los Cachorros (Villa La Angostura – Lagos del Sur)

Mejor Artista Urbano/Trap: El Doc (Neuquén – Confluencia)

Mejor Artista de Tango: Amanda Sánchez Brown y Orquesta Típica Sigilosa (Neuquén – Confluencia)

Mejor Artista de Música Campesina: India Fernández (Andacollo – Alto Neuquén)

Mejor Artista de Folklore: Julián Pérez Soto (Chos Malal – Alto Neuquén)

Mejor Artista Instrumental/Jazz/Clásica: Magma (Neuquén – Confluencia)

Mejor Artista Pop: Agustín Manzur (Neuquén – Confluencia)

Mejor Artista Rock: Worlon (Loncopué – Alto Neuquén)

Mejor Artista Categoría Nacional: Whipala (San Juan)

Mejor Artista Categoría Patagónico: Ñuke Mapu (Río Negro)

Homenaje Póstumo: Rubén Patagonia

Premio Revelación: Lautaro Marín (Neuquén – Confluencia)

Premio a la Trayectoria: Marité Berbel

Mejor Productor del Año: Mar Pérez Coll (Mar Austral) (Neuquén – Confluencia)

Mejor Videoclip del Año: Pintó – “Y vos que entendiste todo” (Andacollo – Alto Neuquén)

Mejor Canción del Año: “Horizonte Blanco” – Julián Diafirmasú (Junín de los Andes – Lagos del Sur)

Mejor Disco del Año: “Coire” (2025) – Atrás Hay Truenos (Neuquén – Confluencia)

Artista Popular en redes: Belu Misson (Pop – Neuquén)

Artista del Año: Oli Firpo