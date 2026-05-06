Tras obtener el Martín Fierro de la Moda por Mejor Estilo en Redes, Pampita compartió con su comunidad una serie de looks que combinan elegancia y audacia, reafirmando su rol como referente de estilo.

Una de sus elecciones más destacadas fue un conjunto total look de cuero negro de Tucci, compuesto por un top corto con escote recto y breteles finos, acompañado por una falda corta y ajustada. Las prendas se distinguen por relieves en forma de arabescos que evocan llamas, lo que aporta profundidad y un toque único al conjunto. Para completar el estilismo, eligió bucaneras de cuero negro, calzado que marca tendencia en la temporada.

Tendencia con el beauty look mezclando glamour y rebeldía

El beauty look que acompañó este outfit fue una mezcla de glamour y rebeldía: su cabello recogido con mechones sueltos enmarca un maquillaje dark en la mirada, con sombras oscuras, delineado cat eye y pestañas muy arqueadas que resaltan su expresión.

En su rol como embajadora de Carolina Herrera, Pampita optó por diseños de la marca para eventos especiales. En la ceremonia del Martín Fierro de la Moda, eligió un vestido strapless blanco y negro con estampado polka dot y flores tridimensionales en la falda, que dan lugar a una estructura voluminosa y sofisticada. Complementó el look con el cabello suelto, raya al costado y un oscurecimiento especial para la ocasión.

Pampita conquista con cuero y Carolina Herrera tras Martín Fierro de la Moda

Días más tarde, volvió a posar con un vestido blanco y negro que combina un corset blanco drapeado con mangas largas estilo camisa, acompañado por un gran moño en la cintura y una falda negra con volumen, pliegues y bolsillos. Este diseño clásico con detalles modernos fue acompañado por un beauty look sobrio y elegante, con pelo lacio, raya al costado, delineado cat eye y labios rojos que aportaron un contraste refinado.