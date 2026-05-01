La previa de los Martín Fierro de Televisión 2026 suma tensión y comentarios inesperados. A pocos días de la ceremonia, una noticia sacudió al ambiente: la ausencia de Susana Giménez, quien decidió no formar parte de la gala más importante de la TV.

El evento, organizado por APTRA, se realizará el 18 de mayo en el Hotel Hilton Buenos Aires, con una lista de nominados que ya despertó debates. Sin embargo, la decisión de la diva eclipsó incluso las polémicas por las ternas.

Todo salió a la luz cuando Ángel de Brito reveló el intercambio que tuvo con la conductora. Ante la consulta directa, Susana Giménez fue contundente: “Yo no trabajé este año, así que no estoy nominada en nada, ¿para qué voy a ir?”.

Más allá de esa explicación, la conductora dejó entrever otro motivo de peso: el cansancio acumulado. Según contó, sus visitas a la Argentina suelen implicar una agenda cargada y demandante, algo que en esta ocasión decidió evitar.

“Estoy cansada… esta semana en Argentina, todos los días tenía una cosa…”, expresó en el audio, dejando en claro que su decisión no responde a un conflicto puntual sino a una necesidad personal de bajar el ritmo.

La figura también adelantó que su destino inmediato será Uruguay, más precisamente Punta del Este, donde buscará descansar y alejarse del ruido mediático. “Sinceramente estoy muy cansada, además, no tengo por qué”, insistió.

Este faltazo no es menor, ya que coincide con otra ausencia histórica: la de Mirtha Legrand. Por primera vez en años, ninguna de las dos grandes divas dirá presente en la ceremonia, marcando un quiebre simbólico en la historia del evento.

Aunque Susana Giménez sí participó recientemente en el Martín Fierro de la Moda, su decisión de no asistir a la gala televisiva deja un vacío difícil de llenar y abre el debate sobre el peso actual de los premios en la industria.