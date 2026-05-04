Carolina Pampita Ardohain volvió a mostrarse lejos del silencio después de su separación de Martín Pepa. Esta vez, la modelo fue vista en Miami durante una salida nocturna que rápidamente despertó comentarios, sobre todo por el grupo que la acompañaba y por el clima relajado en el que se la vio.

Las imágenes fueron difundidas en Puro Show, donde reconstruyeron parte de la noche de Pampita en un boliche de la ciudad estadounidense. Según mostraron, la conductora estuvo en un sector VIP junto a amigas, un grupo de hombres y también su hermano, un dato clave para despejar algunas especulaciones que empezaron a circular alrededor del video.

La salida habría comenzado después de una cena y se extendió hasta bien entrada la madrugada. En el programa señalaron que Pampita llegó cerca de la 1.30 y permaneció en el lugar hasta aproximadamente las 4.30 o 5 de la mañana, disfrutando de la música, bailando y compartiendo con su círculo más cercano.

El registro no mostró una escena de tensión ni una situación incómoda, sino todo lo contrario. Pampita apareció cómoda, sonriente y predispuesta al contacto con quienes se acercaban, aunque desde el ciclo también marcaron que se mantenía en su propio clima, enfocada en pasarla bien sin dar demasiadas explicaciones.

La presencia de su hermano dentro del grupo terminó funcionando como una aclaración importante. En medio de la curiosidad por saber con quién había pasado la noche, el dato permitió ordenar el relato: la modelo estuvo acompañada por gente de confianza, amigas y personas de su entorno, en una salida social después de días atravesados por versiones sobre su vida sentimental.

El nombre de José María “Cochito” López también apareció en la conversación porque estaría en Miami, lo que reactivó rumores antiguos. Sin embargo, no hubo imágenes que los mostraran juntos ni ninguna confirmación concreta de un encuentro, por lo que el dato quedó apenas como una especulación alrededor de la noche de la conductora.

Más allá de esas versiones, el video mostró a Pampita en una faceta conocida: activa, sociable y rodeada de movimiento después de una etapa personal intensa. Sin hacer declaraciones sobre Martín Pepa ni alimentar un nuevo romance, la modelo eligió salir, bailar y mostrarse dueña de su propio ritmo en Miami.