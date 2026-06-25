La ruptura entre la licenciada Cecilia Ce, reconocida psicóloga y sexóloga, y el periodista Nacho Levy ha generado gran impacto en las redes sociales, luego de que la profesional hiciera públicos detalles sobre un desgaste emocional que atravesaron en su relación.

Esta pareja, que había oficializado su romance en noviembre de 2025 y mostraba una imagen de complicidad y proyectos compartidos, sorprendió a sus seguidores con la confirmación de su separación, luego de meses de aparentes demostraciones públicas de afecto.

En mayo de 2026, Levy incluso compartió en Instagram una foto junto a Cecilia y su hija en el estadio del club Independiente, titulándola “mi lugar en el mundo” y acompañándola con un contundente “te amo toda”. Sin embargo, estas muestras quedaron en el pasado tras las recientes revelaciones de la sexóloga.

Control y hostigamiento en horarios nocturnos

A través de sus historias de Instagram, Cecilia Ce expuso un trasfondo de control y hostigamiento en horarios nocturnos, contrastando con la imagen pública que ambos proyectaban. Para contextualizar su experiencia, compartió un artículo titulado “Por qué los psicópatas casi no duermen” y otro llamado “La verdad oscura detrás de la madrugada”.

Con estas publicaciones, la especialista explicó cómo la privación intencional del descanso y las discusiones sistemáticas en la madrugada funcionan como mecanismos para desestabilizar el sistema nervioso de la víctima, evidenciando un calvario personal que padeció.

El caso también llamó la atención por el historial sentimental de Nacho Levy. Antes de su relación con Cecilia Ce, el comunicador mantuvo un noviazgo de alta exposición con la actriz y cantante Gloria Carrá entre 2020 y fines de 2023, iniciado a través de intercambios virtuales en Instagram.

La separación de Cecilia Ce y Nacho Levy: la cronología de un quiebre inesperado

Carrá había declarado que su vínculo con Levy surgió cuando él utilizó una canción suya en un contenido de La Garganta Poderosa, lo que derivó en extensas charlas nocturnas y finalmente en una relación formal, que terminó de mutuo acuerdo dos años atrás.

Tras esa separación, Levy comenzó su relación con la sexóloga en el verano de 2025, un ciclo que ahora concluye de forma sorpresiva y que se ha convertido en uno de los quiebres sentimentales más comentados del año.