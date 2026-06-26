En el competitivo mundo del streaming, existen líderes claros como Luzu TV, con Nico Occhiato, y Olga, cuyo rostro más conocido es Migue Granados. Sin embargo, el cuarto puesto lo ocupa Blender, un canal digital que se diferencia por su enfoque político progresista combinado con humor y un estilo muchas veces extravagante para audiencias mayores de 50 años.

Blender rompe con la tendencia de audiencias que solo buscan contenidos que confirmen sus ideas. En este espacio conviven personalidades políticas con posturas muy diversas, como Ramiro Marra, Sergio Berni, María Eugenia Vidal y Martín Lousteau, sentados juntos en el estudio. Además, el canal organiza eventos como after office con entradas accesibles, ofreciendo una propuesta que ellos mismos definen como “caótica y estable”. En este entorno destaca la figura de Tomás Rebord.

Quién es Tomás Rebord

Rebord, nacido en 1993, es el primer egresado universitario de su familia. Su abuelo, quien vivió en la calle, logró trabajo en el Correo Argentino durante el gobierno de Perón. Desde joven, la política no le resultó ajena ni negativa. Aunque quiso estudiar Ciencia Política, eligió Derecho y se recibió de abogado en 2018 a los 25 años. Comenzó en un estudio jurídico mientras publicaba videos de humor político en redes sociales y participaba en programas de radio.

Su incursión inicial incluyó proyectos como Agnes, Femigangsta y Caricias Significativas en El Destape, donde desarrolló un estilo que mezcla parodia y cierto delirio. En 2021 lanzó El Método Rebord, un ciclo de entrevistas en YouTube que se volvió su sello distintivo. Según un análisis del portal Anfibia, fue el anfitrión de 47 charlas de aproximadamente dos horas cada una, sin formato fijo ni límites estrictos.

Este formato le permitió mantener conversaciones desde poco más de una hora con figuras como Cumbio, ícono del fotolog, hasta casi cuatro horas con Máximo Kirchner. También entrevistó a personajes tan variados como Marcela Feudale, Mario Pergolini, Carlos Maslatón, Paulina Cocina y Guille Aquino, algo inviable en televisión abierta o radios comerciales.

Tomás Rebord: el abogado que se convirtió en estrella del streaming con un estilo único

Para Rebord, la clave está en “Tratar de hacer cosas que me interesan a mí. Si te dejás llevar por lo que está pegando enloquecés, si hacía cosas para meterme en el tema del momento me sentía mal”. Mientras algunos críticos lo tildan de comunicador errático, sus seguidores consideran que “El Método es la fase beta de algo cultural gestándose, en donde Rebord estimula el advenimiento de nuevas mentes al debate social, aunque la gramática para llevar a cabo ese debate aún sea imprecisa”.

Independientemente de las opiniones, Tomás Rebord se ha consolidado como una de las figuras más relevantes del streaming político actual. Su éxito parece estar ligado a una premisa que él mismo expresó en su Edibordial: “Tengo opiniones que a muchos de ustedes no les van a gustar, pero no me importa.”