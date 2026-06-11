El programa “Entre Espuelas y Guitarras” fue distinguido con el Premio Faro de Oro Streaming 2026

El locutor nacional Juan Rubilar recibió una nueva y destacada noticia para su carrera profesional. El creador y conductor de “Entre Espuelas y Guitarras” que se emite por AM550 y 24/7 Canal de Noticias, fue seleccionado para recibir el Premio Faro de Oro Streaming 2026 en el rubro Tradicionalista, uno de los reconocimientos más importantes destinados a la comunicación, la cultura y los contenidos digitales del país.

La organización del certamen comunicó oficialmente que la distinción será entregada el próximo 28 de junio, durante la gala que se desarrollará en el Teatro Radio City, Sala Melany de Mar del Plata. El premio reconoce la trayectoria y el aporte cultural que realiza el programa, consolidado como uno de los espacios folclóricos más escuchados de la Patagonia.

Con 14 años al aire, el ciclo se consolidó como una referencia del folclore en Neuquén y la Patagonia.

Con más de 14 años al aire, “Entre Espuelas y Guitarras” se convirtió en una referencia para los amantes de la música tradicional argentina. El ciclo se emite cada sábado y domingo desde las 6 de la mañana, llegando además a numerosos puntos del interior neuquino a través de repetidoras y retransmisiones que amplifican su alcance en toda la provincia.

Declarado de interés por su aporte cultural

El programa que nació por iniciativa de Juan Rubilar, también cuenta con el acompañamiento de sus hijos, Leandro y Nicolás Rubilar, quienes se desempeñan como productores y editores. Juntos lograron construir una propuesta que combina música, historia, tradiciones y entrevistas con referentes de la cultura popular.

La obtención del Faro de Oro Streaming llega en un momento especial para el ciclo, ya que también fue declarado de interés provincial por su aporte a la difusión del patrimonio cultural argentino. Además, a lo largo de su trayectoria, el espacio ha recibido más de media docena de reconocimientos nacionales que destacan su calidad y permanencia en el tiempo.

El programa se convirtió en una herramienta clave para promover la identidad cultural neuquina y argentina.

Este nuevo galardón ratifica el lugar que “Entre Espuelas y Guitarras” ocupa dentro de la radiofonía regional y nacional, llevando las raíces, las costumbres y la identidad folclórica a miles de oyentes cada fin de semana. Una vez más, el trabajo de Juan Rubilar y su equipo trasciende fronteras y suma un reconocimiento que pone en valor la cultura tradicional argentina desde Neuquén para todo el país.

Entrevista a Juan Rubilar: