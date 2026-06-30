Ricardo Darín, uno de los actores argentinos más admirados en España, vive un momento especial en su vida personal y profesional. Con una trayectoria que supera las cuatro décadas, Darín se ha ganado el cariño y respeto tanto por su talento como por su sencillez y carisma.

Desde febrero, la vida del actor se ha enriquecido con la llegada de su nieto Dante, nacido en Barcelona, hijo de su hijo Chino Darín y la actriz catalana Úrsula Corberó. Sobre ese momento, Darín recordó: "Estuve cuando nació, entre mis brazos, pero por poco tiempo. Me resultaba tan frágil…".

La vida familiar y en paz de uno de los referentes de la actuación

Este nuevo rol de abuelo ha motivado a Darín a pasar más tiempo en España, donde su familia reside la mayor parte del año. Por este motivo, ha organizado una gira teatral durante el verano para interpretar la comedia Escenas de la vida conyugal, una obra que explora las complejidades de una pareja en proceso de divorcio. A lo largo de varias temporadas, este montaje ha formado parte de su repertorio.

Además de disfrutar la cercanía de su hijo, nuera y nieto, Darín mantiene vínculos estrechos con su hija Clara, diseñadora, con quien también comparte la profesión y proyectos cinematográficos. Junto a Chino, participó como actor y productor en películas destacadas como La odisea de los giles y Argentina, 1985.

El actor, de 69 años, comenzó su carrera muy joven, influenciado por la compañía teatral de su padre. Desde los 16 años se dedicó profesionalmente a la actuación, consolidándose en teatro, cine y televisión. Su reconocimiento internacional llegó gracias a filmes como El padre de la novia y numerosos títulos que amplían una extensa filmografía.

Por su trayectoria y residencia en distintos países, Darín obtuvo la nacionalidad española en 2006 y la uruguaya en 2022. Además, la entidad People With Money lo incluyó entre los actores mejor remunerados, estimando su patrimonio en 245 millones de dólares. Al respecto, el actor bromeó recientemente: "Lo que yo he ganado es muchísimo, y lo tengo guardado. Gasto muy poco".

Ricardo Darín entre España y Argentina: abuelo, actor y estrella internacional con un patrimonio millonario

Lejos de presumir, Darín lleva una vida austera y discreta. Reside en Buenos Aires, en un barrio de clase alta llamado Palermo, donde habita una casa de estilo clásico con interiores modernos, construida en 1938. También posee un apartamento en Madrid y un chalé en Punta del Este, Uruguay, donde suele vacacionar.

En paralelo a su gira española, Darín tiene previsto incorporarse a la segunda temporada de la serie de Netflix El eternauta, que se está filmando en Argentina, confirmando así que su carrera artística sigue en plena actividad y con proyectos internacionales por delante.