El avance de la inteligencia artificial volvió a encender una alerta dentro del mundo artístico. Esta vez, Ricardo Darín quedó al frente de una campaña impulsada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices para reclamar una regulación que proteja imágenes, voces y trabajos interpretativos.

El primer video de la iniciativa se difundió este martes y reunió a varias figuras reconocidas. En el inicio del material, Ricardo Darín plantea una pregunta directa para instalar el problema: “¿Sabés que soy yo? No. ¿Pero estás seguro de que soy yo?“. A su lado también aparecen Gustavo Garzón, Marina Bellati y Diego Gentile.

Desde el gremio explicaron que la campaña apunta a poner en discusión un uso cada vez más sensible de estas herramientas. Según el comunicado, “Se busca visibilizar los riesgos vinculados al uso de imágenes, voces y réplicas digitales capaces de reproducir identidades y actuaciones, una problemática que afecta de manera directa el trabajo y los derechos de intérpretes y trabajadores de la actividad”.

La entidad también remarcó “la necesidad urgente de establecer regulaciones claras que protejan el trabajo artístico y garanticen transparencia frente al público”. En esa línea, una de las frases centrales de las piezas difundidas resume el reclamo: “Mi imagen, mis expresiones y mi voz son mis herramientas de trabajo”.

El mensaje más fuerte llegó cuando Ricardo Darín apuntó al derecho del espectador a no ser engañado. “Vos tenés derecho a saber si un actor es real o no, si hizo esas acciones o si dijo esas palabras. El avance de la tecnología no puede justificar el robo o el engaño”, expresó en el video.

Otros actores también sumaron su postura dentro de la misma campaña. “Con el avance de la inteligencia artificial, alguien podría haber usado mi imagen y vos estarías siendo engañado“, advirtió Gustavo Garzón. Marina Bellati, por su parte, agregó: ”Mi imagen, mis expresiones y mi voz son mis herramientas como actriz. Solo yo puedo decidir cómo se usan. En todo el mundo se están creando leyes o convenios colectivos para proteger nuestro trabajo".

La Asociación Argentina de Actores y Actrices adelantó que habrá nuevos videos con más figuras del ambiente y señaló que trabaja junto a entidades audiovisuales para “impulsar propuestas orientadas a defender los derechos laborales frente al avance de estas tecnologías”. El reclamo, esta vez, no apunta a frenar la tecnología, sino a ponerle límites antes de que la ficción borre por completo la identidad de quienes trabajan con su imagen.