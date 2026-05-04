En el marco de la gira nacional que denominó “Como Cantor”, el reconocido músico Andrés Calamaro hizo vibrar el sábado 2 de mayo el Estadio Ruca Che de Neuquén capital a partir del concierto que brindó en un recinto que estuvo repleto de personas que se acercaron a escuchar al artista.

“Como Cantor” propuso un recorrido por las canciones más emblemáticas de su carrera, con un formato donde la voz y el repertorio toman protagonismo, acompañados por una banda en vivo de gran solidez. El nombre de la gira remite a una de las citas más representativas del Martín Fierro, una referencia con la que Calamaro se identifica desde hace años.

En el medio del concierto, Calamaro lanzó una frase que infló el pecho de los neuquinos que se encontraban en el estadio y de todos en general: “El futuro de Argentina está bajo este suelo, muchas gracias Neuquén”.

El gobernador Rolando Figueroa compartió en las historias de su cuenta de Instagram la publicación que hizo en redes sociales MejorInformado a propósito de la frase de Andrés Calamaro.

El fin de semana largo por el feriado del Día del Trabajador potenció el movimiento turístico en la Provincia, que estuvo marcado no solamente por el show del reconocido artista nacional en Ruca Che, sino también por lo que fue la Fiesta Nacional del Chef Patagónico que se llevó a cabo en Villa Pehuenia-Moquehue.

El desarrollo de la cultura y las tradiciones neuquinas es uno de los pilares en los cuales se apoya la gestión de Rolando Figueroa teniendo en cuenta que no solamente fortalecen la identidad, sino que también generan crecimiento económico para la región.



