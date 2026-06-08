Este lunes a las 8 de la mañana, la familia del Indio Solari emitió un comunicado oficial anunciando la conclusión del velorio que se llevó a cabo desde el domingo en el Polideportivo Gatica, ubicado en Villa Domínico, partido de Avellaneda. En el mensaje publicado en Instagram expresaron: “Ya está. Todas y todos los que tuvieron la posibilidad de acercarse a despedirlo, lo hicieron. Ahora la lluvia nos manda a todos a casita, a seguir penando por dentro y a recordarlo como era: humano, infinito”.

El texto agradeció tanto a quienes estuvieron presentes físicamente como a quienes lloraron a la distancia, y a quienes colaboraron en la organización de la despedida, calificándola de “descomunal” y realizada en tiempo récord. Recordaron que el Indio anticipó que “las despedidas son estos dolores dulces”, aunque reconocieron que “dolores dulces como estos iban a durar toda nuestra vida”.

La familia del Indio Solari da por finalizado el multitudinario velorio tras días de despedidas y homenajes

La familia del Indio Solari agradecida con el público ricotero

Además, la familia destacó una particular voluntad del músico: “Como no podía ser de otro modo, pensó en todo antes de irse. Y por eso dejó encendido el equipo Marshall de su guitarra y el equipo de sonido donde escuchaba las canciones en las que trabajaba. Nos sugirió, así, que la música debía seguir sonando, más allá de lo que ocurriese. Hagamos eso. Que su música no pare nunca más”.

La despedida comenzó días antes de que el cuerpo del artista llegara al Polideportivo. El viernes a la tarde, horas después de confirmarse su fallecimiento, miles de seguidores se reunieron en Plaza de Mayo para encender velas en lo que llamaron la última misa ricotera, que se extendió hasta la madrugada del sábado.

Más tarde, el sábado por la tarde, otra concentración tuvo lugar en el Obelisco, que sirvió como antesala a la gran despedida oficial. Finalmente, se decidió realizar el velatorio en el predio municipal del Parque de los Derechos del Trabajador, en Villa Domínico.

Aunque la familia anunció que el velorio comenzaría a las 11 de la mañana del domingo, la convocatoria fue tan grande que miles de fanáticos acamparon desde la noche del sábado para ingresar temprano y rendir homenaje. Esto llevó a adelantar la apertura del lugar dos horas antes de lo previsto.

La familia del Indio Solari da por finalizado el multitudinario velorio tras días de despedidas y homenajes

Villa Domínico se transformó en un santuario donde la música, las banderas y el recuerdo colectivo crearon una atmósfera de celebración y tristeza. Sin un vallado que ordenara la fila, a mediodía la cola superaba las 50 cuadras, más de ocho kilómetros de personas que avanzaban lentamente para despedir al artista.

Durante toda la jornada, vendedores ambulantes ofrecieron desde comida y bebidas hasta camisetas, posters y vasos con la imagen del Indio. Un equipo de bomberos y voluntarios brindó asistencia a discapacitados y familias con niños, mientras que postas de salud, hidratación y sanitarios acompañaron la masiva convocatoria.

Alrededor de las 19 horas, por altoparlante se informó que había más de un millón de personas presentes. A pesar de la lluvia y el frío que comenzaron pasadas las 20, los seguidores permanecieron firmes, respetando la consigna familiar: “Habrá tiempo para que nadie se quede sin adiós”.

El ingreso al Polideportivo Gatica estuvo delimitado por un vallado resguardado por policías, cubierto de banderas, flores y pañuelos. El encendido de velas fue otro de los rituales que acompañó la despedida, intensificándose con el paso de las horas.

En el interior, una pantalla transmitió en vivo la ceremonia junto al féretro, rodeado de fotos, camisetas, flores y banderas. Sobre el ataúd, una gran bandera negra con la inscripción “Indio” y las fechas “1949 - ∞” simbolizaba la eternidad de su legado.

Los seguidores ingresaron en tandas para despedirse del líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Algunos aplaudían, otros depositaban banderas y camisetas, mientras que solo unas pocas personas autorizadas permanecían sentadas junto al ataúd.

Finalmente, pasadas las cuatro de la madrugada del lunes, las puertas del microestadio José María Gatica se cerraron, dando fin al velatorio. La familia decidió cerrar la ceremonia tras la retirada de los últimos fieles, dejando como recuerdo las pintadas, banderas, ofrendas y una gran bandera blanca con la frase: “Las despedidas son esos dolores dulces”.