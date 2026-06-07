Miles de fanáticos de Indio Solari participan este domingo de la despedida pública al músico en Villa Domínico, donde desde la noche del sábado se formaron largas filas y se realizó una vigilia marcada por la música, los homenajes y las expresiones de afecto hacia uno de los artistas más influyentes de la historia del rock argentino.

El velatorio se desarrolla en el Microestadio Gatica, ubicado en el Parque Los Derechos del Trabajador. Aunque estaba previsto que comenzara a las 11, las puertas debieron abrirse una hora antes debido a la masiva concurrencia de seguidores que aguardaban para darle el último adiós al fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

La convocatoria superó las expectativas iniciales y, según trascendió, las autoridades y los organizadores evaluaban la posibilidad de extender la despedida pública más allá de este domingo para permitir el ingreso de personas llegadas desde distintos puntos del país.

Durante la madrugada, cientos de fanáticos permanecieron sobre la avenida Bartolomé Mitre participando de una vigilia espontánea. Entre banderas, tatuajes, canciones y encuentros entre seguidores, el clima recordó a las tradicionales concentraciones ricoteras que durante décadas acompañaron los recitales del artista.

La muerte de Solari fue confirmada el viernes 5 de junio. El músico tenía 77 años y fue hallado sin vida en su vivienda de Parque Leloir. Los resultados preliminares de la autopsia determinaron que falleció a causa de un accidente cerebrovascular hemorrágico y descartaron que hubiera existido ahogamiento.

Considerado una figura central de la cultura popular argentina, Solari marcó a varias generaciones con su trabajo al frente de Los Redonditos de Ricota y posteriormente con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Su muerte generó una profunda conmoción en el ámbito artístico y una ola de homenajes de fanáticos, músicos y referentes de distintos sectores.

La despedida en Villa Domínico se convirtió así en una de las mayores manifestaciones de afecto popular hacia el músico, con miles de personas que continúan llegando para rendir homenaje a una de las voces más emblemáticas del rock nacional.