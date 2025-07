El triste relato de María Rosa Fugazot sobre la muerte de René Bertrand: “No puedo ni llorar”

Hace sólo unos pocos días se confirmó el fallecimiento del reconocido actor René Bertrand, por lo que aún perdura el dolor por su partida, sobre todo entre sus seres queridos. Una de las más afectadas es María Rosa Fugazot, su madre, quien contó cómo atraviesa estos días y el dolor en el que quedó sumergida tras su muerte.

“Con profunda tristeza despedimos al actor y director René Bertrand, quien desarrolló una destacada trayectoria artística. Acompañamos con sentidas condolencias a su madre, la actriz María Rosa Fugazot; a su esposa, hijos y seres queridos, abrazándolos en este durísimo momento”, comunicó la Asociación Argentina de Actores y Actrices.

Ahora, a dos semanas de que se confirmara la noticia, María Rosa Fugazot habló sobre lo mucho que está sufriendo estos primeros días sin su hijo. Tanto es así que expresó el lamento por no poder expresar todo lo que está sufriendo: "Estoy como parada, digo que estoy en piloto automático. No puedo gritar, llorar, no puedo explotar".

“Siento como si tuviera un agujero negro acá de un balazo de cañón (se señala el pecho), no puedo exteriorizar", marcó sobre las sensaciones que le quedan desde el fallecimiento de René Bertrand. Tanto es así que incluso se ve afectada su rutina diaria: "Duermo de a dos horas”.

Ante esto, lo único que la sostiene en medio del dolor por la muerte de su hijo son sus nietos, quienes se encargan de darle fuerzas constantemente: “Mi nieta me dice: 'él está acá abuela'. Es maravillosa esa nena, ellos le aplauden, cantan, le hacen dibujos".

En lo que respecta al problema de salud, se lamentó por el desenlace, ya que siempre tuvo fe en que podría revertir el mal momento: "Él me dijo a mí: 'vos no te preocupes, yo salgo. No tuvo tiempo'". Ante esto, se lamentó por no poder darle el último adiós: "Tuve a mi papá y mamá agarrados de la mano cuando se fueron, con él no pude".

Pese a esta tristeza, busca el sostén de su familia para encontrar las fuerzas para seguir. "'Perdón abuela pero como no lo tengo a papá te abrazo a vos que sos un pedacito de él'", contó que le dice su nieta. Por lo que agregó: "Me queda el orgullo de haber criado a un gran tipo".