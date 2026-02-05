Para Belén Giménez, regresar a Carlos Paz en la temporada teatral 2026 fue un desafío emocional. La actriz jujeña, de 41 años, volvió a la villa serrana donde tantos años compartió escenario y vida con René Bertrand, su pareja durante casi dos décadas y padre de sus hijos Sofía (7) y Franco (5).

René Bertrand falleció en junio de 2025 a los 53 años tras enfrentar un cáncer terminal, dejando un profundo vacío en su familia, especialmente en Belén y en su madre, María Rosa Fugazot. A comienzos de enero de 2026, Belén llegó a Carlos Paz con sus hijos y se instaló cerca del complejo de aerosillas, mientras protagoniza la comedia Felices los cuatro en el Teatro Zorba.

En una entrevista, Giménez reveló que la temporada no era un simple regreso: “Este no es un verano más para mí. Tenía que venir a enfrentarlo y me costó un montón. Pero tenía que hacerlo porque René me había pedido que quería que sus cenizas estén acá en el lago San Roque. Y a eso vine”, comentó con la voz entrecortada.

Los deseos de René en Carlos Paz

El deseo de René de que sus cenizas descansaran en el Lago San Roque fue expresado mucho antes de que su enfermedad se agravara. “Me dijo que si algún día le pasaba algo, quería que trajera sus cenizas al Lago San Roque. Fue en una charla de pareja, hablando de la vida en general... era como un chiste entre nosotros”, recordó Belén.

La actriz explicó que, aunque a ella le gustaba Buenos Aires por la vida que había armado para sus hijos, René amaba Carlos Paz y quería vivir allí. “El eligió Carlos Paz y yo le dije que quería un lugar lleno de luces, que tuviera mucha vida. Para René, Carlos Paz era muy importante”, agregó.

El momento de esparcir las cenizas fue vivido en familia. “Fuimos al lago al atardecer, con los nenes y elegimos el lugar adonde íbamos siempre en familia a pasar lindos momentos”, detalló Belén. Debido a la vegetación, caminaron hasta un muellecito para cumplir el último deseo de René.

Aunque inicialmente pensaron ir solos, se sumó Ale, la cuidadora de los niños, quien insistió en acompañarlos. Los tres adultos llevaban puesta la camiseta de Racing, equipo del cual René y su familia eran fanáticos. “Yo soy de River pero por él me la voy a poner”, dijo Ale, quien incluso compró una camiseta para la ocasión.

Belén describió la experiencia como muy dolorosa: “Lloré como loca y el día anterior lloré peor. Porque tuve que separar un poquitito de las cenizas en mi casa para llevarlas a la cancha de Racing, que había sido otro de los pedidos de René”. Aún espera autorización para cumplir ese último deseo.

La temporada anterior, la pareja había trabajado juntos en la obra P.O.C.O, Nadie es capaz de tanto. Aunque en ese momento René no tenía diagnóstico confirmado, ya se sentía mal. “Cuando hicimos acá los estudios, salieron mal y nos dijeron que nos volviéramos para empezar a buscar qué era. No se encontraba nada, nada, nada”, relató Belén.

El cáncer que padecía René era urotelial, un tipo que se origina en las células uroteliales y que resultaba difícil de detectar. A pesar de la enfermedad, René mantuvo una actitud positiva y alentaba a Belén. “Él me daba fuerzas a mí. Yo lloraba y él me decía: ‘Dale, boluda, me estás velando. Me tenés que dar fuerza, no llorar’”, recordó la actriz.

Belén Giménez cumple deseo de René Bertrand en Lago San Roque

René mantuvo el humor incluso en los momentos más difíciles, pero los tratamientos lo debilitaron mucho. Perdió peso, sufrió llagas extensas y mantuvo su diagnóstico en privado para no preocupar a sus amigos. “Decía que no quería estar dando penucha a nadie y que él prefería así. Decía que se iba a poner bien y que iba a estar todo bien. Nunca perdió la fe”, explicó Belén.

Al terminar la radioterapia, René quiso sacarse fotos con los radiólogos, mostrando una sonrisa que reflejaba esperanza. Sin embargo, los efectos secundarios de los tratamientos fueron severos, afectando su piel y debilitándolo hasta su fallecimiento en junio de 2025.